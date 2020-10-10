На канале ТЕТ неделя фантастических приключений

С 12.10 по 16.10 в 21:15 на ТЕТ телезрители будут бороться с десептиконами, дружить с Оптимусом Праймом и болеть за короля Артура.

В понедельник в 21:15 на ТЕТ покажут. Главный герой – Сэм Уитвикки, ходит в старшую школу и живет довольно посредственно, совсем не чувствуя себя важным персонажем. Вместе со своей подругой Микаэлой, Сэм оказывается в центре войны трансформеров и понимает, о чем говорит семейный девиз – «Без жертв победы нет». Сему придется выбрать сторону: автоботов или десептиконов и решить судьбу Вселенной.

Во вторник в 21:15 на ТЕТ посмотрят «Трансформеры-3». Как ни странно, неоднократное спасение планеты от инопланетян не гарантирует трудоустройство. Сэм вынужден сидеть на шее своей подружки и однажды Микаэла просто уходит от него. Случайно Сэм раскрывает очередной план десептиконов по захвату Земли. В то же время правительство Земли утверждает акт о выселении автоботов. А зрители будут наблюдать, удастся Сэму помешать десептиконам без Оптимуса и Ко.

В среду в 21:15 на ТЕТ будут транслировать «Трансформеры: Время вымирания». Последняя битва трансформеров принесла столько разрушений, что человечество решило расстаться как с хорошими друзьями автоботами, так и с десептиконами. Но пока на планете остаются остатки прошлых событий, история не может закончиться.

В глуши Техаса механик-изобретатель Кейд Ягер случайно находит Оптимуса Прайма. Пока он разбирается со спецслужбами, которые заинтересовались его находкой, на Землю прилетает до этого неизвестный людям вид трансформеров, которые несут разрушение и смерть.

В четверг в 21:15 на ТЕТ заглянет «Бамблби». 1987 год. По прибытию на Землю, сильно поврежденный автобот Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в Калифорнии. Там его находит Чарли, которая искала детали для авто. По мнению Чарли желтый фольксваген – идеальная кандидатура для этого. Случайно девушка активирует Бамблби и вместе с ним готовится защищать Землю от десептиконов.

В этом фильме можно увидеть, как начиналась история дружбы автоботов и людей.

В пятницу в 21:15 на ТЕТ перенесутся во времени и увидят фильм «Король Артур», классическую историю в новом прочтении. Рыцари, короли и легендарная историческая эпоха – взрывная смесь. На это стоит посмотреть.

На следующей неделе на ТЕТ фантастические истории оживут на экранах по будням в 21:15.