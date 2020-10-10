Отпетые мошенницы: битва двух красоток за кошелек IT-миллионера

10 октября 2020 18:10 Юлия Крутиева
Отпетые мошенницы: битва двух красоток за кошелек IT-миллионера
Отпетые мошенницы: битва двух красоток за кошелек IT-миллионера
пресс-служба

«Отпетые мошенницы» – женская версия американской комедии «Отпетые мошенники» 1988 года.

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В фильме мы увидим двоих красоток: Жозефину (Энн Хэттэуэй) и Пенни (Ребел Уилсон), которые сражаются за сердце IT-миллионера. Точнее, за его кошелек, ведь главная цель девушек – поскорее обчистить богача, заранее его соблазнив.

Все начинается с того, что Пенни промышляет мелкими нечестными делами. Однажды она решает взять мастер-класс у настоящей акулы своего дела – Жозефины. Уж кто-кто, а эта девушка умеет обольщать мужчин так, что те не замечают, как остаются без гроша в кармане. Вместе девушки начинают борьбу за сердце «крупной рыбы» – кто же из них останется в выигрыше?

«Отпетые мошенницы» – это остроумная и яркая комедия, которая точно придется по вкусу всем поклонникам жанра, и Энн Хэттэуэй в частности.

Смотрите фильм «Отпетые мошенницы» в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!

Напомним,

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