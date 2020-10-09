Перевозчик: интересные факты о легендарном фильме

В это воскресенье, 11 октября, канал 2+2 покажет две части криминального боевика «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

В центре события – в прошлом десантник, а теперь перевозчик секретных грузов Фрэнк Мартин. У него состоятельные клиенты и часто сверхсекретные задания. Фрэнку доверяют, ведь он никогда не изменяет трем своим правилам: не заглядывать в багаж, не спрашивать имен и не менять условий. Но когда перевозчик нарушит свои принципы, начнется настоящая криминальная гонка.

Главные факты о фильме в подборке от TV.UA.

Премьера фильма состоялась 18 лет назад.

Именно роль перевозчика сделала из Джейсона Стэтхема настоящую звезду боевиков 2000-х. За съемки в первой части он получил 750 тысяч долларов!

Все трюки в фильме Стэтхэм выполнял сам, без дублера. По правде, мало кто из голливудских актеров берется за такие рискованные экшен-сцены.

Создатели «Перевозчика» вдохновлялись серией мини-фильмов «Найм», главный герой в котором – водитель экстра-класса.

В роли идейного вдохновителя и продюсера боевика выступил известный режиссер Люк Бессон. Также ему принадлежит сценарий фильма, помогал ему в написании сюжета именитый сценарист Роберт Марк Кэмен.

Фильм 2002 года снимали в Париже, а также на побережье Франции: в Марселе, Каннах, Ницце и окрестных городках. А вот события второго сезона переносят нас в Майами.

В фильме «Перевозчик-2» можно увидеть мобильные телефоны только фирмы Nokia.

Проведите это воскресенье в компании Джейсона Стэтхема на канале 2+2:

«Перевозчик» в 15:40,

«Перевозчик-2» в 17:15.