Перевозчик: интересные факты о легендарном фильме
В это воскресенье, 11 октября, канал 2+2 покажет две части криминального боевика «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.
Главные факты о фильме в подборке от TV.UA.
Премьера фильма состоялась 18 лет назад.
Именно роль перевозчика сделала из Джейсона Стэтхема настоящую звезду боевиков 2000-х. За съемки в первой части он получил 750 тысяч долларов!
Все трюки в фильме Стэтхэм выполнял сам, без дублера. По правде, мало кто из голливудских актеров берется за такие рискованные экшен-сцены.
Создатели «Перевозчика» вдохновлялись серией мини-фильмов «Найм», главный герой в котором – водитель экстра-класса.
В роли идейного вдохновителя и продюсера боевика выступил известный режиссер Люк Бессон. Также ему принадлежит сценарий фильма, помогал ему в написании сюжета именитый сценарист Роберт Марк Кэмен.
В фильме «Перевозчик-2» можно увидеть мобильные телефоны только фирмы Nokia.
Проведите это воскресенье в компании Джейсона Стэтхема на канале 2+2:
«Перевозчик» в 15:40,
«Перевозчик-2» в 17:15.