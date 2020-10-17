Универсальный солдат-2: возвращение непобедимого киборга
«Универсальный солдат-2» – вторая часть научно-фантастического боевика о солдатах-киборгах, которых создают в специальных лабораториях.
Сюжет второй картины переносит нас на несколько лет вперед. Когда-то будучи универсальным солдатом, Люк Деверо (Жан-Клод Ван Дам) ныне работает техническим экспертом в секретной лаборатории. Теперь он вместе с командой специалистов создает новых солдат: более усовершенствованных и похожих на людей. Внешне их не отличить, но вот силы у таких бойцов колоссальные.
Фильм «Универсальный солдат-2» переносит нас во далекие 90-е – времена, когда боевики с Жан-Клод Ван Дамом были особенно популярны. Если вы скучаете по фильмам того времени и качественным боевым голливудским сценам – вам обязательно стоит посмотреть этот фильм.
Смотрите фильм «Универсальный солдат-2: Возвращение», в воскресенье, в 20:10, на канале НЛО TV!