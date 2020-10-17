Универсальный солдат-2: возвращение непобедимого киборга

Эксклюзив 17 октября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Универсальный солдат-2: возвращение непобедимого киборга
Универсальный солдат-2: возвращение непобедимого киборга
пресс-служба канала НЛО TV

«Универсальный солдат-2» – вторая часть научно-фантастического боевика о солдатах-киборгах, которых создают в специальных лабораториях.

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Фильм вышел на экраны в 1999 году и повторил успех первого фильма. Еще бы, ведь в главной роли здесь, как и прежде, сам Жан-Клод Ван Дам!

Сюжет второй картины переносит нас на несколько лет вперед. Когда-то будучи универсальным солдатом, Люк Деверо (Жан-Клод Ван Дам) ныне работает техническим экспертом в секретной лаборатории. Теперь он вместе с командой специалистов создает новых солдат: более усовершенствованных и похожих на людей. Внешне их не отличить, но вот силы у таких бойцов колоссальные.

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Все идет по плану, но неожиданно компьютер выходит и строя – а вместе с ними и киборги-убийцы, которых создали специалисты. Компьютер перестает подчиняться человеку и сам становится предводителем универсальных солдат. В этой ситуации разобраться с повстанцами может только тот, кто и сам был когда-то творением секретной лаборатории – Люк Деверо…

Фильм «Универсальный солдат-2» переносит нас во далекие 90-е – времена, когда боевики с Жан-Клод Ван Дамом были особенно популярны. Если вы скучаете по фильмам того времени и качественным боевым голливудским сценам – вам обязательно стоит посмотреть этот фильм.

Смотрите фильм «Универсальный солдат-2: Возвращение», в воскресенье, в 20:10, на канале НЛО TV!

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