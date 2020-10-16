Любовница в наследство: СТБ покажет мелодраму о семейных перипетиях

16 октября 2020 21:00 Юлия Крутиева
Любовница в наследство: СТБ покажет мелодраму о семейных перипетиях
Любовница в наследство: СТБ покажет мелодраму о семейных перипетиях
пресс-служба канала СТБ

28 октября в 20:20 зрители телеканала СТБ увидят премьеру четырехсерийной мелодрамы «Любовница в наследство» производства кинокомпании Star Media.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг Татьяны (Ольга Гришина). Последние пятнадцать лет женщина жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда и никуда никогда не денутся: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним погожим вечером ей сообщили, что ее муж Олег (Сергей Комаровский) погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное – у Олега, как бы это фантастически ни звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное…

Актриса Ольга Гришина поделилась, что съемочные дни выдались очень насыщенными:

Довелось пережить много новых моментов и нереальных сцен. Больше всего меня впечатлил полет моей героини на вертолете. На «железной стрекозе» я летала впервые.

Любовница в наследство - новый сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

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Не менее яркий персонаж – Карина, роль которой исполняет актриса Екатерина Вайвала. По сюжету, она выросла в поселке вдали от столицы. Девушка наделена решительным характером и деловой хваткой. Это именно она «подцепила» столичного бизнесмена в надежде на успешное и выгодное замужество.

У Карины многому можно поучиться. Она сильная и волевая. Что бы ни происходило, она из любой ситуации найдет выход и добьется желаемого, – рассказала актриса Екатерина Вайвала. – Карина находится в интересном положении, но наличие уже внушительного животика не мешает ей уверенно двигаться к намеченным целям.

Любовница в наследство - новый сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

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В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Екатерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Алена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский, Александр Бондарук, Евгений Топчий и др.

Продюсер от кинокомпании Star Media – Артем Доллежаль; продюсер от телеканала СТБ – Екатерина Шевелюк; автор сценария – Полина Конох; режиссер-постановщик – Александр Буденный; оператор-постановщик – Александр Седов; художник-постановщик – Александр Гринько; композитор – Владимир Крипак.

Смотрите захватывающую мелодраму «Любовница в наследство» 28 октября в 20:20 на СТБ.

Напомним,

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