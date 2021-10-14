Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2021)
14 октября на канале Украина вышел фильм Позывной Бандерас. Смотрите онлайн Позывной Бандерас на TV.UA.
Главного героя – военнослужащего с позывным «Бандерас» сыграл украинский актер театра и кино Олег Шульга, известный по роли летчика в фильме «Красный».
Позывной "Бандерас"» – фильм на реальных событиях, который стоит посмотреть, чтобы напомнить себе, что в Украине война, и люди отдают уже 5 лет свои жизни ради мира в стране. Нельзя забывать этих людей. Это единственное, что мы можем сделать для тех, кого уже нет среди нас. Они будут всегда жить в нашей памяти, – рассказал Олег Шульга.
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