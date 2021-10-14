Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2021)

14 октября 2021 13:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

14 октября на канале Украина вышел фильм Позывной Бандерас. Смотрите онлайн Позывной Бандерас на TV.UA.

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Смотрите в фильме Позывной Бандрес: события картины разворачиваются осенью 2014 года в зоне АТО. Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной «Бандерас») пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока, который регулярно пробирается на украинскую территорию. Задача осложняется тем, что события происходят возле родного села «Бандераса», в котором он не был более 20 лет.

Главного героя – военнослужащего с позывным «Бандерас» сыграл украинский актер театра и кино Олег Шульга, известный по роли летчика в фильме «Красный». 

Позывной "Бандерас"» – фильм на реальных событиях, который стоит посмотреть, чтобы напомнить себе, что в Украине война, и люди отдают уже 5 лет свои жизни ради мира в стране. Нельзя забывать этих людей. Это единственное, что мы можем сделать для тех, кого уже нет среди нас. Они будут всегда жить в нашей памяти, – рассказал Олег Шульга.

Смотрите онлайн фильм «Позывной "Бандерас"» от 14.10.2021 на нашем сайте TV.UA.

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