На Интере – Главная елка страны: смотреть эфир онлайн (эфир от 31.12.2019)

Смотрите концерт «На Интере – Главная елка страны» от 31 декабря на нашем сайте ТV.UA.

К Новому году «Интер» подготовил для телезрителей традиционный подарок – большой праздничный концерт «На Интере – Главная елка страны», который выйдет в эфир 31 декабря в 22:20. В самую волшебную ночь года телеканал соберет у экранов своих друзей из разных уголков Украины. Чтобы вспомнить все хорошее, что случилось с нами в этом году, настроиться на лучшее и с праздничным настроением шагнуть в новый 2020-й.

Символично, что местом проведения новогоднего концерта стала Национальная опера Украины, которая за свою более чем столетнюю историю пережила многое, но всегда оставалась для людей точкой опоры – символом света, радости и праздника. На ее сцене соберутся главные звезды страны. И именно здесь в новогоднюю ночь ведущие концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поздравят всю страну с праздником, который объединяет всех людей – с Новым годом.

В концерте «На Интере – Главная елка страны» со зрителями своим хорошим настроением поделятся любимые артисты – София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Виталий Козловский, Влад Сытник и другие звезды. Они исполнят песни из любимых кинофильмов в своей версии, представят безусловные хиты и новые песни, которые вся страна будет напевать в 2020-м. Зрителей ждут удивительные творческие коллаборации и эксперименты: маэстро Владимир Гришко выйдет на сцену с Алиной Башкиной, Андрей Доманский объединится с группой Aviator, а выступление дуэта Anna-Maria украсит невероятный танец премьеров Национальной оперы – Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

Не пропустите добрый, светлый, яркий и масштабный концерт «На Интере – Главная елка страны» – 31 декабря в 22:20 и после эфира на нашем сайте tv.ua!