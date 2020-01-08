Создатели «Ведьмака» от Netflix раскрыли дату премьеры второго сезона
«Ведьмак» от Netflix, выпущенный в конце 2019 года, мгновенно стал хитом, а некоторые даже пророчат ему судьбу второй «Игры престолов».
Поклонникам сериала «Ведьмак», к счастью, не пришлось волноваться в ожидании новостей о продлении сериала, ведь анонс второго сезона экранизации фэнтези Анджея Сапковского состоялся еще до официальной премьеры.
Во-первых, съемки начнутся уже в феврале, а значит второй сезон успели бы смонтировать и подготовить к показу до декабря 2020 года, ровно через год после премьеры первого сезона. Во-вторых, учитывая планы создателей снять сразу 7 сезонов, было бы очень разумно не растягивать время съемок.
Но несмотря на обнадеживающие теории поклонников, теперь уже официально, Netflix не планирует релиз в 2020 году, второй сезон «Ведьмака» выйдет на экраны в 2021 году, скорее всего, весной, сообщила шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.
Напомним,