Создатели «Ведьмака» от Netflix раскрыли дату премьеры второго сезона

8 января 2020 14:30 Алла Лысак
Создатели «Ведьмака» от Netflix раскрыли дату премьеры второго сезона
Создатели «Ведьмака» от Netflix раскрыли дату премьеры второго сезона

«Ведьмак» от Netflix, выпущенный в конце 2019 года, мгновенно стал хитом, а некоторые даже пророчат ему судьбу второй «Игры престолов».

Поклонникам сериала «Ведьмак», к счастью, не пришлось волноваться в ожидании новостей о продлении сериала, ведь анонс второго сезона экранизации фэнтези Анджея Сапковского состоялся еще до официальной премьеры. 

Читайте такжеСамые ожидаемые сериалы осени 2019: что посмотреть?
Однако до недавнего времени создатели скрывали ориентировочную дату появления на экранах второго сезона. Некоторые считали, что «Ведьмак» сможет вернуться на Netflix уже в 2020 году, и на это было сразу две причины. 

Во-первых, съемки начнутся уже в феврале, а значит второй сезон успели бы смонтировать и подготовить к показу до декабря 2020 года,  ровно через год после премьеры первого сезона. Во-вторых, учитывая планы создателей снять сразу 7 сезонов, было бы очень разумно не растягивать время съемок. 

Но несмотря на обнадеживающие теории поклонников, теперь уже официально, Netflix не планирует релиз в 2020 году, второй сезон «Ведьмака» выйдет на экраны в 2021 году, скорее всего, весной, сообщила шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.

Напомним,

Облако тегов

премьеры Netflix зарубежные сериалы Ведьмак сериалы netflix

Материалы по теме

Netflix возродил легендарного «Дракулу» Брэма Стокера
События

Netflix возродил легендарного «Дракулу» Брэма Стокера
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
События

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
10 мифов о здоровье
ЗОЖ

10 мифов о здоровье
Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 08.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 08.01.2020)

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Популярное видео

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)

Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
tv.ua