Создатели «Ведьмака» от Netflix раскрыли дату премьеры второго сезона

«Ведьмак» от Netflix, выпущенный в конце 2019 года, мгновенно стал хитом, а некоторые даже пророчат ему судьбу второй «Игры престолов».

Поклонникам сериала «Ведьмак», к счастью, не пришлось волноваться в ожидании новостей о продлении сериала, ведь анонс второго сезона экранизации фэнтези Анджея Сапковского состоялся еще до официальной премьеры.

Однако до недавнего времени создатели скрывали ориентировочную дату появления на экранах второго сезона. Некоторые считали, что «Ведьмак» сможет вернуться на Netflix уже в 2020 году, и на это было сразу две причины.

Во-первых, съемки начнутся уже в феврале, а значит второй сезон успели бы смонтировать и подготовить к показу до декабря 2020 года, ровно через год после премьеры первого сезона. Во-вторых, учитывая планы создателей снять сразу 7 сезонов, было бы очень разумно не растягивать время съемок.

Но несмотря на обнадеживающие теории поклонников, теперь уже официально, Netflix не планирует релиз в 2020 году, второй сезон «Ведьмака» выйдет на экраны в 2021 году, скорее всего, весной, сообщила шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.

Напомним,