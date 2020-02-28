Слепая: ТОП-5 интересных фактов о новом скриптед-реалити

Эксклюзив 28 февраля 2020 12:00 Александр Кива
Слепая: ТОП-5 интересных фактов о новом скриптед-реалити
Слепая: ТОП-5 интересных фактов о новом скриптед-реалити

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ зрители узнают о приметах и бытовой магии в скриптед-реалити “Сліпа” (Слепая).

Мы собрали 5 интересных фактов о проекте, основанном на реальных историях. 

1. В проекте “Сліпа” каждый эпизод рассказывает об истории героев, которые случались в реальной жизни. 

2. Слепую провидицу бабу Любу команда искала очень долго и даже разуверилась, что им удастся ее найти. Но как только они были готовы опустить руки, волею случая они встретили ясновидящую.

3. За помощью к бабе Любе обращаются тысячи людей

4. Поскольку бабушка не видит, связываться с внешним миром ей помогает внучка - Катя. Также она ведет блог, в котором пишет о приметах от бабы Любы. 

8. Бабушка говорит, что главное - никому и никогда не желать зла. Именно поэтому она никогда не обращается к темным силам. 


 

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