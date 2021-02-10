С кем поведешься: стала известна дата премьеры сериала на 1+1

С кем поведешься: стала известна дата премьеры сериала на 1+1

15 февраля в 20.45 в эфире телеканала «1+1» состоится премьера украинской драматической комедии «С кем поведешься» с актрисой «Женского Квартала» Ольгой Жуковцовой и Лилией Ребрик в главных ролях.

сериале зрители увидят историю двух совершенно разных по характеру и стилю жизни женщин, которые по иронии судьбы вынуждены временно жить под одной крышей. Они - чужие друг другу люди, ищут общий язык, больше – станут лучшими подругами, изменят друг друга и пройдут через множество жизненных испытаний.

В основе сюжета драмеди – судьба интеллигентной и чуткой женщины Марины. В свои 35 лет она имеет уютную квартиру, которую получила в наследство от родителей, и мужа – успешного банкира, которому посвятила себя, зато отказалась от друзей и карьеры. Но однажды муж поражает Марину известием о том, что он нашел молодую любовницу и хочет развестись. В шоковом состоянии Марина садится за руль и сбивает девушку на скутере. Две абсолютные противоположности попадают в водоворот невероятных приключений.

По словам актрисы Ольги Жуковцовой, которая сыграла роль главной героини Марины, история «С кем поведешься» может быть интересной и полезной всем, ведь лейтмотив картины - трансформация человека. Ольга убеждена, что каждый способен измениться в любом возрасте и при любых жизненных обстоятельствах, что собственном примере демонстрируют главные героини сериала - Галя и Марина.

Обстоятельства вынудили сойтись в дружбе, жизни, в быту двух совершенно разных людей, которые очень сильно нуждались в обмене духовными качествами друг друга и новом понимании что такое счастье, любовь, настоящие искоренение отношения и у них все получилось. Я думаю, что в этом понимании поговорка «С кем поведешься» на 100% отражает смысл этой картины, – рассказывает актриса Ольга Жуковцова.

В сериале зрители также увидят звездных супругов Наталью Денисенко и Андрея Фединчика, звезду «Великих Вуйок» Инну Приходько и других любимых актеров.

Над производством продукта работала команда «Art Forms Production». Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Елена Еремеева и Дарья Жукова. Генеральным продюсером сериала от «Art Forms Production» выступила Татьяна Гнедаш. Исполнительный продюсер – Илона Гребенюк, режиссер - Мила Погребиская, оператор-постановщик – Маркиян Канюка.

Смотрите премьеру нового сериала «С кем поведешься» уже 15 февраля в 20.45 на «1+1».

Напомним,