Анна Седокова выпустила сексуальную одежду для дома: Поняла, что выгляжу не так
29 марта 2020 13:00
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram
Когда карантин затягивается, растянутая футболка и спортивки начинают раздражать.
Анна Седокова решила выпустить коллекцию одежды для дома. Артистка уверена, что соблюдение режима самоизоляции ‒ не повод забыть о стиле. В своем Instagram знаменитость поделилась несколькими пикантными образами для дома и рассказала, как приняла такое неожиданное решение.
Когда хочется быть погорячее. Уютные пижамы и халаты пришли на смену стритстайлу. Очень важно продолжать жить, быть креативными, создавать что-то, поддерживать свою семью, перестраиваться вместе с миром… Я решила выпустить линию домашней одежды, чтобы девочки могли носить яркие, классные и удобные комплекты. Это в целом влияет на настроение, вдохновляет. Сразу хочется взяться за дело и перевернуть мир! Карантин закончится, но желание выглядеть красиво и сексуально дома останется,‒ написала Седокова.
Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram
В один из наших вечеров я посмотрела на себя, в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет, я поняла, что моя семейная жизнь может пойти ко дну. Когда моя няня увидела меня в одном из луков, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой: «Анечка, а я всё не знала, как вам сказать». Видимо, все было очень плохо. Теперь все хорошо,‒ откровенничает Анна.
Напомним,
- Эмбер Херд застукали в лифте с Илоном Маском: полураздетая в объятиях.
- Лена из «Ранеток» сняла пикантную сцену с физруком: вот это поворот.
Певица Анна Седокова с бойфрендом Янисом Тиммой / социальная сеть Instagram
Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram