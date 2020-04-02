Любий, ми переїжджаємо: психолог рассказал, как договориться при выборе дома со своей половинкой

На телеканале «1+1» стартовало новое развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо».

По формату проекта – зрители наблюдают за тем, как влюбленные пары или семьи со всего мира выбирают себе новое жилье. Для зрителей это возможность путешествовать самыми разными уголками нашей планеты – прямо из дома, ведь каждый раз герои программы ищут жилье своей мечты в новой стране.

Помощниками при выборе идеального жилья становятся местные агенты по недвижимости, которые не только предлагают парам дома или квартиры в соответствии с бюджетом, но и рассказывают о всех тонкостях и особенностях проживания в той или иной местности.

Часто при выборе квартиры или дома для постоянного проживания у пары не совпадают или бюджеты, или желание, поэтому чтобы прийти к согласию, но не расстаться преждевременно, необходимо договариваться.

Психолог и эксперт проекта «Одруження наосліп» Ирина Кириченко подготовила рекомендации, которые помогут спасти отношения тем, кто в ближайшее время планирует менять жилье или делать ремонт в квартире: «Стоит все детально обсудить и спланировать, а еще лучше записать на бумаге пожелания еще до того, как начинаете поиск жилья», - отметила эксперт.

Ирина Кириченко отмечает три основных составляющих, которые помогут влюбленным или семейным парам достичь соглашения при решении важных бытовых вопросов, в том числе касающихся изменения места жительства. Одна из главных составляющих - это планирование: «Во-первых, обсудите все детали заранее - продумайте четкий план шагов, как вы будете реализовывать задуманное - это минимизирует возникновение непредвиденных стрессовых ситуаций и обстоятельств, на которые мы часто реагируем очень эмоционально», - говорит Ирина Кириченко.

Не менее важна и финансовая сторона вопроса, часто бывает, что мечта значительно больше, чем семейный бюджет - женщины выбирают красивое, а мужчины - практичное, поэтому на этом фоне могут возникать споры в паре или даже скандалы: «Желательно накопить достаточно средств на тот вариант, который вам двоим нравится. Чаще всего мы чувствуем огромное удовольствие и гордимся собой, когда получаем то, что раньше казалось недостижимым», - отмечает психолог.

Напоследок эксперт советует влюбленным парам искать компромисс - в любых ситуациях, ведь именно он залог крепких отношений: «Например, если человек хочет дом в классическом стиле, а жена в стиле лофт – выберите модерн или любой другой стиль. Можно также разделить территорию дома на зоны: пусть муж оформляет по желанию кабинет, прихожую и ванную комнату, а женщина спальню, кухню или детскую комнату. Или же муж покупает жилье в том районе, который ему нравится, а жена занимается оформлением интерьера. В таком случае двое остаются довольны и чувствуют, что с их мнением считаются».

Смотрите развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» с понедельника по пятницу в 11:20 на канале «1 + 1» и путешествуйте красивыми уголками мира не выходя из дома.