Любий, ми переїжджаємо: Истборн - смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)

25 марта 2020 11:40 Александр Кива
Любий, ми переїжджаємо: Истборн - смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
Любий, ми переїжджаємо: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)

25 марта на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua вышел 8 выпуск проекта Любий, ми переїжджаємо.

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Смотрите в 8 выпуске шоу Любий, ми переїжджаємо:

Джонатан хочет заложить новый виноградник, но жена не разделяет его энтузиазма. И теперь Лиза открывает собственную Напу за океаном, а еще переосмысливает жизнь в Объединенном королевстве. Но Джонатан помнит послевкусие ремонта. Поэтому поиск нового дома может быть, как хорошее вино или, как глоток винного уксуса.

8 выпуск шоу Любий, ми переїжджаємо смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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