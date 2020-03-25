Любий, ми переїжджаємо: Истборн - смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
25 марта на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua вышел 8 выпуск проекта Любий, ми переїжджаємо.
Джонатан хочет заложить новый виноградник, но жена не разделяет его энтузиазма. И теперь Лиза открывает собственную Напу за океаном, а еще переосмысливает жизнь в Объединенном королевстве. Но Джонатан помнит послевкусие ремонта. Поэтому поиск нового дома может быть, как хорошее вино или, как глоток винного уксуса.
8 выпуск шоу Любий, ми переїжджаємо смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.