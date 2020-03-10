Любий, ми переїжджаємо: на канале 1+1 стартует новое реалити

Телеканал «1+1» готовит к показу новое реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» - это известный американский проект, который в оригинале называется «House Hunters» и который стал хитом во всем мире.

По формату проекта , зрители наблюдают за тем, как пары со всего мира принимают решения, выбирая новое жилье.

Герои программы – обычные люди, влюбленные пары или семьи, у которых возникла необходимость искать новое жилье: кому-то предложили работу в другом городе, а кто-то решил выбрать обучение за рубежом. Переезжая в новую страну, все они обращаются за помощью к местному агенту по недвижимости, который помогает героям найти новый дом.

На канале «1+1» стартует новое реалити «Любий, ми переїжджаємо» / пресс-служба канала 1+1

Не секрет, что решение квартирного вопроса может стать настоящим испытание для любой семьи, поэтому в эпизодах программы зрители телеканала будут наблюдать еще и за тем, как договариваются между собой пары, учитывая желания друг друга, и на какие хитрости способны влюбленные женщины, чтобы убедить мужчину выбрать дом своей мечты. В каждом эпизоде программы герои выбирают один вариант жилья среди трех предложенных. Это будут уютные квартиры или роскошные дома, герои смогут арендовать или приобрести их в частную собственность. В конце каждого эпизода зрители увидят историю героев уже после нескольких месяцев проживания в новом доме. Они расскажут, какие изменения внесли в интерьер нового дома и на что способен вдохновить новый дом. Кроме того, участники программы поделятся опытом, какие нюансы нужно учитывать при выборе жилья.

На канале «1+1» стартует новое реалити «Любий, ми переїжджаємо» / пресс-служба канала 1+1

Зрители телеканала «1+1» будут путешествовать с героями программы по разным уголкам мира: от Австралии до Америки, и узнают об особенностях проживания в каждой из стран. «Любий, ми переїжджаємо» – развлекательная программа для всей семьи о поиске идеального жилья семей с разными обстоятельствами и различными бюджетами.

Чем обернется поиск желаемого нового жилья для героев программы, и как удается агентам по недвижимости удовлетворять все потребности членов семьи, телезрители узнают в эфире телеканала «1+1» уже скоро.

Напомним,