Любий, ми переїжджаємо: Пекин — смотреть выпуск онлайн

26 марта 2020 13:19 Александр Кива
Любий, ми переїжджаємо: Пекин — смотреть выпуск онлайн
Любий, ми переїжджаємо: Пекин — смотреть выпуск онлайн

На канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua вышел новый выпуск проекта Любий, ми переїжджаємо - Пекин.

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Смотрите в новом выпуске шоу Любий, ми переїжджаємо:

Этот проект станет для тебя интересным приключением в самых разных уголках мира, которые можно посетить, не выходя из дома.

По сюжету программы, герои - супруги, влюбленная пара или родственники - ищут себе новое жилье и обращаются за помощью к агенту по недвижимости. Каждый из них руководствуется чем-то особенным: кто-то решает отдохнуть от шума большого города и мечтает поселиться в уютном доме, наслаждаясь природой Альпийских гор. Кому-то предложили новую работу, и ему придется привыкать к новому ритму жизни в квартире многоэтажного дома европейского города.

Новый выпуск шоу Любий, ми переїжджаємо смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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