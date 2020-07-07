Звезда Папиных дочек рассказал, что с ним произошло: На полгода прикован к больничной койке

Звезда популярного сериала папины дочки Михаил Казаков, сыгравший в нем Илью Полежайкина, попал в реанимацию.

Об этом актер рассказал лично на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографии с больницы. На снимках Михаил Казаков показал жуткие кадры своих перебинтованных ног.

И лишь сегодня он впервые рассказал, что же с ним произошло. Оказалось, что 31-летний артист упал с 12-метровой высоты (примерно высота 5-этажного дома – прим.ред).

Михаил Казаков в больнице / instagram.com/kazakovfly

Михаил так увлекся съемкой пейзажей в Твери, где сейчас проживает с семьей, что и сам не понял, как рухнул. К счастью, быстро подоспели прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

Теперь актер будет находиться на больничной койке не менее чем полгода. В данный момент Михаил на аппарате Илизарова, который осуществляет соединение и сращивание особо тяжелых переломов.

Ерунда все это, – сказал в интервью порталу 7Дней.ru Михаил Казаков. – Врачи сказали полгода полежать, а потом мне костыли выдадут!

Однако на самом деле для артиста это вовсе не ерунда. Полгода пролежать в больнице без движений, в тот момент, когда он каждый день ходил практически по 20 километров. И именно таким способом Михаилу удалось похудеть больше, чем на 30 кг.

Михаил Казаков до и после похудения / instagram.com/kazakovfly

Напомним,