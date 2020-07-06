Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона шоу и интересные подробности

У одного из самых рейтинговых игровых шоу Нового канала – юбилей! Команда проекта снимает десятый сезон Хто зверху?

Искрометные шутки Сергея Притулы , нескончаемые подколы от Леси Никитюк – съемки нового сезона «Хто зверху?» (премьера – осенью на Новом канале) не успели стартовать, а капитаны команд уже перешли в боевой режим.

Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить, – смеется Леся Никитюк, сидя в своей гримерке перед стартом съемок. – Настроение – просто супер. Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?» У всех появилось желание играть и выигрывать. Все спорят, соперничают, в гримерках – шум и гам. Это прикольно.

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона и интересные подробности / пресс-служба Нового канала

Но какие бы коварные планы ни строила Леся, Сергей Притула не собирается покидать шоу еще долгое время.

Мені «Хто зверху?» абсолютно не набридло, і ще сезонів 10 не набридне, – отметил Притула. – Це той випадок, коли ти зростаєшся дуже міцно з шоу, з командою. На заході взагалі вважається топовим рівнем, коли один ведучий веде одне й те саме шоу 10-20 років. Це високий показник, і я, відверто кажучи, трішки на нього собі націлився.

Как Сергей Бабкин балериной стал

На «Хто зверху?» топовые украинские звезды с удовольствием дурачатся и идут на любые перевоплощения. Этим не перестает пользоваться съемочная команда, так что в десятом сезоне вы увидите Женю Галича, Диму Кадная и Антона Савлепова с ярким маникюром, который им сделали во время одного из конкурсов. А Сергея Бабкина, Дмитрия Танковича и Женю Клопотенко – в розовых балетных пачках.

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона и интересные подробности / instagram.com/babkin_official

Нелегко было и девушкам – Тине Кароль, TAYANNA и Екатерине Кухар во главе с Лесей Никитюк пришлось тушить пожар, Оле Поляковой и Соне Плакидюк – фристайлить футбольным мячом. А певица Jerry Heil настолько вошла в раж, что даже получила мини-травму на площадке.

Я так болела за свою команду, что содрала себе до живого оба локтя! Просто очень сильно оперлась ими о стеклянную стойку во время конкурсов, — рассказала за кулисами певица, автор саундтрека к реалити Нового канала «Від пацанки до панянки».

Внимание: масочный режим

В условиях пандемии съемочной группе пришлось привыкать к новому режиму. В студию пускают только после температурного скрининга и в масках. Причем снимать их нельзя вплоть до окончания съемок (следят за этим ну очень строго!)

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона и интересные подробности / пресс-служба Нового канала

Исключение – звезды-участники и ведущие проекта, которым заранее сделали тесты на коронавирус, – говорит руководитель проекта Анна Вовк. – Плюс, мы сократили количество людей на площадке. Если раньше за команды женщин и мужчин болели по 100 зрителей, то сейчас их – по 10 от команды. Сидят они, конечно же, на расстоянии друг от друга.

На всей территории стоят антисептики и коробки с масками, чтобы каждый мог своевременно их менять. А также специальные урны для использованных масок и перчаток.

Обратная сторона звезд

Судья шоу Александр Педан вернулся в съемочный павильон, будто к себе домой. В перерыве он успел рассказать, в чем секрет успеха проекта «Хто зверху?»

Тут настоящие эмоции, – уверяет Педан. – На разных мероприятиях, концертах артисты нередко стараются показать себя с лучшей стороны. А здесь за счет азарта раскрываются, дурачатся, не боятся быть смешными, веселыми, как дети. И это очень подкупает. Плюс, атмосфера на площадке передается сквозь экран. Это магия телевидения. В нашем шоу она присутствует.

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона и интересные подробности / пресс-служба Нового канала

Что новенького?

По словам руководителя проекта Анны Вовк, юбилейный сезон получается очень эмоциональным, ярким и веселым.

Мы собрали лучшие конкурсы за предыдущие годы – самые масштабные финалы и самые смешные обмены ролями. Наши звезды будут зажигать на пенной вечеринке, давить виноград в огромных бочках (как в фильме «Укрощение строптивого»), проходить препятствия на рок-концерте и играть на трембите. Они станцуют и балет, и стриптиз, побудут в роли пчел, собирающих пыльцу и сумасшедших ученых, у которых все перевернется с ног на голову. В каждой программе наши любимые команды будут соперничать и решать, кто же все-таки лучше – мужчины или женщины, а в итоге все закончится свадьбой, – заинтриговала она.

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона и интересные подробности / пресс-служба Нового канала

Премьера десятого сезона «Хто зверху?» – 27 августа в 19:00 на Новом канале. Также смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,