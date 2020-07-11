МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

11 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
пресс-служба канала СТБ

11 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 20 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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В 20 выпуске «МастерШеф. Профессионалы-2» участники будут готовить блюда, которые на протяжении сезона у них получились не очень успешными. Блюдо для Бэтмена, блюдо-интертеймент, работа с микроволновкой, батончик Марс, нелюбимые ингредиенты Эктора, самое высокое блюдо – именно такие задания предстоит пройти участникам, чтобы исправить свои ошибки. Более того, шефы с черными фартуками, которые смогут удивить судей, избавятся от битвы черных. Это важный бонус, поскольку испытание на вылет будет одним из самых сложных в сезоне.

20 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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