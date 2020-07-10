Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 10.07.2020

10 июля на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 6 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 6 выпуске шоу Наречена для тата-3 : еще одна пара покинет проект. Инна и Игорь многое пережили вместе. Захотят ли они остаться парой и строить отношения дальше, несмотря на все обиды и недопонимания, которые между ними были? Они оба – обладатели непростых, взрывных характеров. Может ли это стать гарантией крепких длительных отношений? Или же, наоборот, в такой семье все время будут конфликты? Узнайте прямо сейчас, какое решение примет самая непредсказуемая пара проекта!

Инна устроит Игорю сюрприз

Отношения Игоря и Инны с самого начала были непростыми. Девушка решила перед самым финалом проекта заказать парную фотосессию. Инна подготовила несколько сексуальных образов, в том числе в кружевном нижнем белье. Поможет ли горячая фотосессия Игорю и Инне сблизиться? Не пропустите самые страстные моменты в 6 выпуске проекта Наречена для тата! Игорю так понравится игривое настроение Инны, что он пообещает ей не менее интересное продолжение в отеле…

Рома продолжает удивлять Юлю сюрпризами

Влюбленный мужчина устроит для Юли незабываемое свидание с сюрпризами и подарками. Молодые люди нравятся друг другу, но есть проблема: Никита все еще не принимает выбор папы. Мальчик не по-детски хладнокровно считает отцовские деньги и объясняет, почему Рома сейчас не может себе позволить съехаться с новой женщиной. Не испортит ли позиция мальчика идиллические отношения Ромы и Юли? Узнайте в 6 выпуске Наречена на тата.

К проекту присоединятся еще две одинокие души

Новый герой реалити Денис – миллионер. Сейчас ему 33 года, и он успешный бизнесмен. Свой первый миллион мужчина заработал, когда ему было 27 лет. Казалось бы, у такого мужчины не должно быть проблем с личной жизнью. Однако предыдущий брак миллионера распался. Денис хотел, чтобы жена занималась домашними делами и обустраивала быт, а ей хотелось развиваться как личности. Найдет ли он ту женщину, которая согласится жить по его правилам? Не пропустите знакомство Дениса с потенциальной невестой в проекте Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск!

6 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.