Наречена для тата 3 сезон: в 6 выпуске состоится финальное решение самой эмоциональной пары сезона

10 июля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон: в 6 выпуске состоится финальное решение самой эмоциональной пары сезона
Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 10.07.2020
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 10 июля, в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Зрителей ждет знакомство с новым героем, отцом-миллионерам, а также финальное решение самой эмоциональной пары 3 сезона реалити «Наречена для тата» – Игоря и Инна.

В этот раз шаг к сближению сделает Инна. Девушка устроит для своего потенциального жениха приятный сюрприз в виде пикантной фотосессии!

Это будет достаточно откровенная фотосессия. Мне кажется, это хороший ход для развития отношений,
– объяснит идею свидания Инна.

Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 10.07.2020 / пресс-служба канала СТБ

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Смелые образы, прикосновения и сильное притяжение... Однако сможет ли сближение перекрыть все те ссоры и недопонимания, которые были в паре раньше? Уже сегодня Игорь и Инна сделают окончательный выбор – дать друг другу шанс на общее будущее или попрощаться.

Рома устроит для Юли особенный сюрприз – прогулку по городу на троллейбусе, который будет в личном распоряжении пары.

Я бы хотел продлить ощущение романтики. По нашему маршруту подготовлены сюрпризы,
– признается герой.

В разговоре всплывёт тема, которая очень волнует Юлю – знакомство сыновей. Рома заметит, что девушка не спешит везти ребенка в его город. В чем причина? И сможет ли пара найти компромисс?

Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 10.07.2020 / пресс-служба канала СТБ

Построить отношения в проекте попробует 33-летний папа-миллионер Денис.

Я считаю себя успешным человеком. В 27 лет заработал первый миллион,
– отметит мужчина.

Наречена для тата 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн эфир от 10.07.2020 / пресс-служба канала СТБ

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Целеустремлённый бизнесмен уже многого достиг в жизни, однако по-настоящему счастливым его сделает только любовь. Сможет ли он встретить ее в проекте?

Смотрите шестой выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 10 июля в 19:00, на СТБ.

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