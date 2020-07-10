Наречена для тата 3 сезон: в 6 выпуске состоится финальное решение самой эмоциональной пары сезона
Сегодня, 10 июля, в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити Наречена для тата.
В этот раз шаг к сближению сделает Инна. Девушка устроит для своего потенциального жениха приятный сюрприз в виде пикантной фотосессии!
Это будет достаточно откровенная фотосессия. Мне кажется, это хороший ход для развития отношений,– объяснит идею свидания Инна.
Рома устроит для Юли особенный сюрприз – прогулку по городу на троллейбусе, который будет в личном распоряжении пары.
Я бы хотел продлить ощущение романтики. По нашему маршруту подготовлены сюрпризы,– признается герой.
В разговоре всплывёт тема, которая очень волнует Юлю – знакомство сыновей. Рома заметит, что девушка не спешит везти ребенка в его город. В чем причина? И сможет ли пара найти компромисс?
Построить отношения в проекте попробует 33-летний папа-миллионер Денис.
Я считаю себя успешным человеком. В 27 лет заработал первый миллион,– отметит мужчина.
Смотрите шестой выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 10 июля в 19:00, на СТБ.