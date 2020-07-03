Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020

3 июля на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 5 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 5 выпуске шоу Наречена для тата-3 : первая пара примет судьбоносное решение – хотят они быть дальше вместе или нет? Для Артема и Карины это будет волнующий момент. За месяц девушка ощутила себя частью семьи. Она привязалась к сыну Артема Максиму. Шла на компромиссы и училась быть потенциальной женой. Но захочет ли она и дальше оставаться с Артемом? Видит ли он в Карине свою новую спутницу? Узнайте прямо сейчас! Но перед этим пара сходит на экстремальное свидание.

Уроки танцев и больница

Игорь попробует сблизиться с Инной в 5 выпуске Наречена для тата 3. Он пригласит девушку в клуб, где танцуют бачату. Этот латиноамериканский танец отличается особой страстностью исполнения. Игорь надеется, что этот вечер поможет им с Инной сделать шаг навстречу друг другу.

Девушку смущает тот факт, что Игорь спокойно флиртует с другими женщинами в ее присутствии. Для Инны это неприемлемо! После вечера в клубе между Игорем и Инной разгорится конфликт. Смогут ли они помириться? И из-за чего мужчина неожиданно загремит в больницу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск!

Найдет ли Юля общий язык с Никитой?

Пока что у Юли не получается подружиться с сыном Романа. В предыдущем выпуске мальчик рассказывал со сцены шутки про новую девушку отца. Некоторые из них были довольно обидными, но Юля не теряет надежды. В 5 выпуске проекта Наречена для тата 3 она снова попытается подобрать ключик к сердцу мальчика. Никита ненавидит стричься, поэтому Юля попробует уговорить его сходить в парикмахерскую. После этого Юля, Рома и Никита втроем поедут в экстрим-парк. Возможно, после этого сын Романа изменит свое мнение о Юле?

5 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.