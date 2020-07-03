Наречена для тата 3 сезон: в 5 выпуске один из героев окажется на операционном столе

3 июля 2020 14:10 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон: в 5 выпуске один из героев окажется на операционном столе
Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 3 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.

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Герои реалити «Наречена для тата-3» в полной мере дадут волю чувствам и страсти. Но также этот выпуск окажется самым неожиданным и волнительным – один из героев неожиданно окажется на операционном столе…

Брутальный папа Игорь пригласит свою потенциальную невесту Инну в клуб, чтобы вместе станцевать горячую бачату!

Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020

В отношениях мы с Инной вроде и близко находимся, но не хватает тактильности и интима,
– признается Игорь.

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Инна вновь акцентирует на поведении героя, ведь он не упустит возможность уделить внимание и другим девушкам в зале. Сможет ли Инна справиться с ревностью, а Игорь – сделать выводы? Кроме того, не пропустите самый драматический момент сезона! Почему мужчина окажется на операционном столе?

Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020

А вот отношения Юли с сыном Ромы – Никитой – станут еще напряженнее.

С Никитой очень сложно,
– скажет Юля.

Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020

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Мальчик предложит героине посетить заброшенное здание. Однако, оставив девушку, он куда-то исчезнет. Это заставит Юлю не на шутку заволноваться. К чему приведут проверки Никиты?

А вот Карину и Артема ждет экстремальный день. Ведь одинокий папа приготовил для потенциальной невесты сюрприз – банджи-джампинг. Девушка признается, что боится и высоты, и воды.

Наречена для тата 3 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.07.2020

Я не принимала мысль, что мне нужно прыгнуть,
– признается Карина.

Сможет ли девушка перебороть свой страх? И уже сегодня пара, полюбившаяся многим телезрителям, сделает решающий выбор – оставаться вместе после проекта или разойтись. Не пропустите неожиданный финал!

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Наречена для тата-3» сегодня, 3 июля в 19:00, на СТБ!

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