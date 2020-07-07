Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

7 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
пресс-служба

7 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

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Смотрите в 9 выпуске 5 сезона «Аферистов в сетях»: Елена-Кристина Лебедь раскроет еще одну схему развода людей на деньги, а также проверит на верность очередного горе-жениха.

С чем только не приходилось сталкиваться Елене-Кристине в социальных сетях: псевдо иностранцы, вымогающие деньги; недобросовестные продавцы техники и даже секс-коучи, продающие воздух за огромные суммы! Но на этот раз мошенники превзошли сами себя, ведь теперь они предлагают доверчивым пользователям интернета… игру на смерть.

В проекте Аферисты в сетях 5 сезон Елена-Кристина уже не раз проводила проверки на верность. Иногда они заканчивались хорошо для пар, а порой приводили к окончательному разрыву отношений. В 9 выпуске проверка закончилась неожиданно и трагически для молодой Евгении.

9 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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