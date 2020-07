Первые ласточки 2 сезон: полюбившиеся актеры, новый сюжет и легенда украинского кино

Когда осенью прошлого года Новый канал выпустил в ТВ-полет « Первых ласточек », о сериале говорила вся страна. Поднятые в нем темы настолько зацепили и впечатлили общество, что его посмотрели миллионы зрителей, а проморолики победили на фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of. Титры, концепт лого и социального проморолика получили серебро на том же фестивале. Но это не главное, ведь «Первые ласточки» помогли сотням подростков — после просмотра серий они звонили на горячую линию «Ла Страда-Украина» и откровенно делились своими проблемами.

