Первые ласточки 2 сезон: полюбившиеся актеры, новый сюжет и легенда украинского кино

26 июля 2020 16:11 Александр Кива
Первые ласточки 2 сезон: полюбившиеся актеры, новый сюжет и легенда украинского кино
Первые ласточки 2 сезон: полюбившиеся актеры, новый сюжет и легенда украинского кино

Съемки второго сезона сериала Первые ласточки официально стартовали.

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Когда осенью прошлого года Новый канал выпустил в ТВ-полет «Первых ласточек», о сериале говорила вся страна. Поднятые в нем темы настолько зацепили и впечатлили общество, что его посмотрели миллионы зрителей, а проморолики победили на фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of. Титры, концепт лого и социального проморолика получили серебро на том же фестивале. Но это не главное, ведь «Первые ласточки» помогли сотням подростков — после просмотра серий они звонили на горячую линию «Ла Страда-Украина» и откровенно делились своими проблемами.

Сюжетное ноу-хау

Первое, о чем стоит предупредить зрителя, — он увидит новую историю с новыми персонажами. Сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати завершились в первом сезоне. А вот о Друге мы еще услышим.

— Сначала я хотел написать продолжение истории первого сезона, но сразу понял, что это гиблая идея — все линии персонажей были закрыты. Если бы продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца, — признался сценарист и шоураннер сериала Евгений Туник. — Поэтому мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию. Для меня это риск, потому что зритель будет ждать новых героев. К такому формату у нас пока не привыкли, но к «Американской истории ужасов» в свое время тоже привыкали, так что будем потихоньку приучать зрителя.

Объясняем: «Американская история ужасов» — один из самых известных сериалов-антологий. Их «фишка» в том, что каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с собственной сюжетной линией, но главные актеры могут переходить из сезона в сезон. Еще один популярный пример сериала-антологии — «Черное зеркало».

Полюбившиеся актеры в неожиданных амплуа

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Хотя персонажи второго сезона «Первых ласточек» и новые, большинство ролей сыграют актеры из первого сезона — Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таисия Щурук, Александр Бегма, Виктория Литвиненко.

— Еще во время подготовки к съемкам второго сезона мы предложили актерам «Первых ласточек» сыграть новых персонажей. Но кастинг это не отменило. Наравне с другими актерами они проходили отбор, все были в равных условиях. И роли получили те, кто смог на 100% вжиться в новые образы, — говорит Туник. — Моим главным заданием как продюсера было рассмотреть в актере новые грани. Поэтому Саша Рудинский играет абсолютно новую для себя роль, а героиня Таи вместо забитой девочки стала секс-бомбой. Эти неожиданные перевоплощения очень удивят зрителя!

Кстати, Александр Рудинский отпраздновал на площадке свой день рождения, и считает старт съемок одним из подарков к празднику. Ведь после первого сезона актеры «Первых ласточек» стали больше чем просто коллегами.

— Мы с ребятами часто общаемся, ходим на спектакли друг к другу, пересекаемся на пробах. И я в восторге от того, что снова оказались на площадке «Первых ласточек», — радуется Максим Девизоров. — Мы все изменились, стали умнее, мудрее. Очень кайфую, что снова будем проводить вместе много времени и создавать что-то чрезвычайное!

Новые лица и легенда украинского кино

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Не обошлось и без пополнения в актерском касте. Во втором сезоне вы увидите талантливых молодых актрис Анастасию Пустовит (известна по главным ролям в фильме «Когда падают деревья» и сериалу «Тайны») и Анастасию Рулу (сыграла главную роль в сериале «С волками жить…»), а также хорошо известных Виталия Салия, Романа Ясиновского, Елену Стефанскую.

— В процессе написания сценария появились новые персонажи. Мы даже проводили дополнительные пробы, — объяснил шоураннер сериала Нового канала.

А еще во втором сезоне «Первых ласточек» появится легенда украинского кино. О ком именно идет речь, расскажем немного позже. А пока съемки в самом разгаре, у вас есть отличный повод пересмотреть первый сезон остросоциального сериала Нового канала!

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