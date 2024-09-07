Неймовірні дуети 3 випуск від 04.09.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: наставником цього випуску став незрівнянний MELOVIN – зірка, чий голос та екстравагантний стиль не залишають байдужими нікого. Саме він обере серед тисяч амбітних виконавців двох учасників, які не бояться ризикувати та володіють справжнім музичним ДНК. Які випробування чекають на виконавців під час підготовки до виступу на великій сцені? І хто отримає шанс потрапити до суперфіналу шоу? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 3 випуск від 04.09.2024.