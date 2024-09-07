Неймовірні дуети 3 випуск від 04.09.2024 дивитися онлайн

7 вересня 2024 15:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 3 випуск від 04.09.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 3 випуск онлайн від 04.09.2024
Пресслужба Нового каналу

4 вересня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 3 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 04.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожєПитання 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2024
Дивіться у 3 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: наставником цього випуску став незрівнянний MELOVIN – зірка, чий голос та екстравагантний стиль не залишають байдужими нікого. Саме він обере серед тисяч амбітних виконавців двох учасників, які не бояться ризикувати та володіють справжнім музичним ДНК. Які випробування чекають на виконавців під час підготовки до виступу на великій сцені? І хто отримає шанс потрапити до суперфіналу шоу? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 3 випуск від 04.09.2024.

3 випуск шоу Неймовірні дуети 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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