ДНК. Свої 4 сезон 1 випуск від 01.09.2024 дивитися онлайн

7 вересня 2024 14:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 1 випуск від 01.09.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 01.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

1 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 1 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 01.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: глядачі побачать історію сільголови Станіславської громади Херсонської області Івана Самойленко, який, перебуваючи в окупації, врятував сотні життів. За допомоги печатки сільголови, яку йому вдалося зберегти при собі, чоловік підробляв односельцям та військовослужбовцям ЗСУ документи, аби ті змогли виїхати на підконтрольну територію України. Тепер Іван Самойленко розшукує людей, яким намагався допомогти і про долю яких він нічого не знає. Чи вижили вони, перетинаючи російські блокпости?  Та чи побачаться вони в студії ДНК з тим, хто заради них ризикував своїм життям? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 1 випуск від 01.09.2024.

1 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 01.09.2024
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