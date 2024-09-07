ДНК. Свої 4 сезон 1 випуск від 01.09.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: глядачі побачать історію сільголови Станіславської громади Херсонської області Івана Самойленко, який, перебуваючи в окупації, врятував сотні життів. За допомоги печатки сільголови, яку йому вдалося зберегти при собі, чоловік підробляв односельцям та військовослужбовцям ЗСУ документи, аби ті змогли виїхати на підконтрольну територію України. Тепер Іван Самойленко розшукує людей, яким намагався допомогти і про долю яких він нічого не знає. Чи вижили вони, перетинаючи російські блокпости? Та чи побачаться вони в студії ДНК з тим, хто заради них ризикував своїм життям? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 1 випуск від 01.09.2024.
1 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.