«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини

Третій рік поспіль проєкт «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою реалізує важливу місію – шукає зниклих через війну українців та допомагає повернути додому своїх.

Ці історії пошуку та зустрічі рідних людей глядачі бачать щонеділі в ефірі телеканалу СТБ. Фінальний випуск третього сезону був присвячений розшукам одразу трьох дітей, яких родини прагнули повернути додому.

Історії дітей, постраждалих через російську агресію, – це найболючіша тема. Найскладніші моменти цієї війни - коли окупанти не йдуть на переговори про повернення вивезених дітей, цивільних бранців і військовополонених. Коли диктують умови. Але ось напередодні випуску прочитала новину, що до України повернули ще п'ятьох дітей-сиріт, депортованих до росії, і стало трішечки легше. Цей сезон був не лише складним, а й насиченим – і важливими темами, і неймовірними людьми. А фінальний «дитячий» випуск, присвячений Дню захисту дітей, дуже важливий для нас, бо робимо все можливе, аби поступово повертати своїх, – говорить ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

До команди «ДНК. Свої» звернувся 37-річний військовий Олександр. Чоловік захищає Україну на Харківщині та шукає племінницю Даринку. На початку повномасштабного вторгнення дівчинка була у Сєвєродонецькому дитбудинку, але подальша її доля невідома. Герой випуску припускає, що дитину могли силоміць депортувати або ж залишити в окупації. Ці думки не дають спокою Олександру. Захисник разом з дружиною Оксаною мріє удочерити дівчинку. Він розповів, що рідному батькові, його рідному братові, вона зовсім не потрібна: той через алкозалежність відмовився від власної дитини. До речі, вона у родині – 6-те дитя.

Даринка думає, що вона в цьому світі сама. А в неї є дядько, який її дуже любить. І моя дружина її дуже любить. Ми хочемо взяти її під опіку і щоб вона побачила, що в неї є люблячі батьки, – наголошує Олександр.

«ДНК. Свої» 3 сезон 14 випуск / stb.ua

Команді «ДНК. Свої» знадобилося багато тижнів кропіткої роботи, щоб дізнатися, куди веде шлях Даринки і де вона зараз. Виявилося, що дітей з Сєвєродонецького сиротинця спочатку евакуювали на Львівщину та потім – у Словенію.

Журналістам вдалося розшукати жінку на ім’я Катерина, яка нині опікується Даринкою та іншими евакуйованими дітьми. Вона вийшла на зв’язок онлайн і розповіла, що племінниця Олександра почувається добре, росте та розвивається і незабаром її планують привезти в Україну. Така інформація розчулила героїв випуску. Вони заручилися підтримкою експертки проєкту, юристки БФ «Save Ukraine» Мирослави Харченко, і після програми розпочали процедуру удочеріння.

Також у студію проєкту приїхав 73-річний харків’янин Іван Морозов. Він розшукує тяжкохворого сина Єгора, який з початком повномасштабної війни знаходився у психоневрологічному інтернаті. Чоловік боїться, що Єгора вивезли до росії окупанти. Іван розлучений, з дружиною стосунки не підтримує. Він звинувачує колишню дружину Тетяну у тому, що син в інтернаті.

Журналісти проєкту розшукали колишню Івана. Жінка поскаржилася, що Іван не допомагає їй з вихованням хворого на синдром Дауна сина та розповіла, що їй, на відміну від екс-чоловіка, відома доля Єгора. Виявилося, що син помер від інсульту, який спричинили російські обстріли. Інтернат, де знаходився Єгор, тільки частково змогли евакуювати. Так 37-річний хлопець опинився в окупації, де й загинув. У ході програми стало відомо, що наразі обоє батьків не зможуть потрапити на могилу сина, бо вона знаходиться поблизу лінії фронту.

Ще одна історія, яка збентежила усю команду, належить 39-річній Наталі Мельник. Жінка звернулася на проєкт з заявою, що у неї в Італії підступно вкрали восьмирічного сина Юрка. Жінка з допомогою волонтерів потрапила до тамтешньої місіонерської общини, як біженка з України. Там на неї ніби-то постійно скаржилися інші переселенці, а потім взагалі відібрали сина.

Журналісти проєкту провели ретельне розслідування і встановили, що жінка розказує правду однобоко. Виявляється, італійські служби відібрали Юрка через Наталчину халатність до виконання батьківських обов’язків стосовно дитини з розладом аутичного спектру. Стало відомо, що в Україні у Наталки на пів року теж вилучали сина. Таке рішення тоді соцслужби аргументували небажанням жінки доглядати хворого сина – про це розповів екс-чоловік Наталі.

Прямісінько у студії ведуча проєкту «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька зачитала офіційного листа, в якому аргументовано рішення італійських соцслужб стосовно рішення з вилучення. Виявилося, що Генконсульство в Неаполі зайнялося справою малого Юрка і було готове допомогти Наталі повернути сина. Та вона не з’явилася на жодне із судових засідань:

Суд запропонував Наталі пройти програму перевірки та зміцнення навичок батьківських функцій. Однак, цю пропозицію мати дитини проігнорувала, – зачитала Тетяна Висоцька.

Жінка зізналася, що нею керували страх і розуміння, що вона дійсно не виконувала обов’язків відносно сина, тому й переховувалася від влади Італії. У студії Наталя пообіцяла виправитися і повернути сина.

У студії також з’явилася героїня «ДНК. Свої» 2 сезону – Олександра з Херсонщини. На початку повномасштабної війни жінка була на Київщині, а діти на той час залишилися з її батьками на лівому березі Херсона. Жінка півтора роки шукала шляхи, як з окупації повернути дітей до себе. На щастя, Олександра вийшла на журналістів телеканалу СТБ, які допомогли жінці сконтактувати з Офісом Президента, де зробили все необхідне, аби родина воз'єдналася.

У студії Олександра з’явилася з 12-річною донькою Вікторією та 15-річним Владиславом, які розповіли, як чекали на зустріч із мамою і як їм жилося в окупації.

Була мрія повернутися додому. Бо там (в окупації) не було ні навчання, ні роботи. За півтора роки окупації ми нарешті почуваємося в безпеці. Сестра продовжила навчання і я готуюся до вступу у ВНЗ. Ми дуже щасливі, що проживаємо разом, – розповів Владислав.

Нагадаємо, що телеканал СТБ вже розпочав зйомки 4 сезону «ДНК. Свої». Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Повні випуски проєкту дивіться на офіційному сайті та YouTube-каналі СТБ. Або дивіться онлайн за посиланням.