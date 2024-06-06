ДНК. Свої 3 сезон 14 випуск від 02.06.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 14 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: три різні, але однаково чутливі історії. 37-річний Олександр з Луганщини у пошуках племінниці Даринки, яку він хоче вдочерити. 73-річний пан Іван із Харківщини шукає свого сина Єгора, якого вже три роки не бачив через повномасштабне вторгнення. А історія Наталі з Києва шокує кожного. Ще у 2022 році вона з сином знайшла прихисток в Італії, але там у неї забрали дитину і вже більше року незаконно утримують Юрчика. Чи вдасться команді проєку допомогти батькам? Хто у студії нарешті обійме своїх? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 14 випуск від 02.06.2024.
14 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.