ДНК. Свої 3 сезон 13 випуск від 26.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 13 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: до проєкту звернулася Валентина, яка дуже хоче знову побачити своїх племінників і передати їм сімейну цінність як пам’ять про батьків. Жінка не бачила Руслана й Івана дуже багато років, а нещодавно дізналася інформацію, що хлопці вже понад два роки стоять на захисті вітчизни. Також пані Валентина чула й страшну звістку, що Руслан загинув. Чи дійсно це так? Ще одна зворушлива історія Ганни з Дніпра. Дівчина просить команду ДНК. Свої знайти своїх братів, з якими знову втратила зв’язок. Дивовижно те, що імена та прізвища співпадають в обох історіях. Невже вони поєднані між собою? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 13 випуск від 26.05.2024.
13 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.