ДНК. Свої 3 сезон 13 випуск від 26.05.2024 дивитися онлайн

28 травня 2024 19:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 13 випуск від 26.05.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 26.05.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

26 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 13 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 26.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: до проєкту звернулася Валентина, яка дуже хоче знову побачити своїх племінників і передати їм сімейну цінність як пам’ять про батьків. Жінка не бачила Руслана й Івана дуже багато років, а нещодавно дізналася інформацію, що хлопці вже понад два роки стоять на захисті вітчизни. Також пані Валентина чула й страшну звістку, що Руслан загинув. Чи дійсно це так? Ще одна зворушлива історія Ганни з Дніпра. Дівчина просить команду ДНК. Свої знайти своїх братів, з якими знову втратила зв’язок. Дивовижно те, що імена та прізвища співпадають в обох історіях. Невже вони поєднані між собою? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 13 випуск від 26.05.2024.

13 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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