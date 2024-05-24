ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: до програми ДНК. Свої звернулися два військовослужбовці з різними, але однаково тяжкими історіями. Дмитро з Черкащини зараз проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Він завдячує життям невідомим рятівникам, які його напівживого витягли з ангару. Хоче знайти їх, щоб подякувати. А військовослужбовець Георгій бажає за допомогою проєкту ДНК. Свої знайти свого побратима Володимира, який врятував йому життя. Чи вдасться команді знайти рятівників? Чи зможуть хлопці нарешті їх побачити та обійняти? Чи допоможе це їм дописати книги? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024.
12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.