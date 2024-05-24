ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024 дивитися онлайн

24 травня 2024 20:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 19.05.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

19 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 19.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: до програми ДНК. Свої звернулися два військовослужбовці з різними, але однаково тяжкими історіями. Дмитро з Черкащини зараз проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Він завдячує життям невідомим рятівникам, які його напівживого витягли з ангару. Хоче знайти їх, щоб подякувати. А військовослужбовець Георгій бажає за допомогою проєкту ДНК. Свої знайти свого побратима Володимира, який врятував йому життя. Чи вдасться команді знайти рятівників? Чи зможуть хлопці нарешті їх побачити та обійняти? Чи допоможе це їм дописати книги? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024.

12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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