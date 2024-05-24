ДНК. Свої 3 сезон 12 випуск від 19.05.2024 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 19.05.2024) youtube.com/@Telekanal_STB

19 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 12 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 19.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.