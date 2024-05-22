ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024 дивитися онлайн

22 травня 2024 13:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 12.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

12 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 11 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 12.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: продовження історії про загублені долі... До проєкту звернулися три чоловіка з різними запитами, але одним бажанням – знайти своїх! Олександр з Полтавщини шукає біологічного батька, про якого немає інформації навіть у свідоцтві про народження. Віталій із Запорізької області хоче знайти двоюрідну сестру, яку матір не бачила 20 років. А громадський активіст Ярослав всім серцем бажає знайти могилу закатованого дідуся. Кому було відкрито аж сім конвертів ДНК? Якою була зустріч матері з дочкою? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024.

11 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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