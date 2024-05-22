ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: продовження історії про загублені долі... До проєкту звернулися три чоловіка з різними запитами, але одним бажанням – знайти своїх! Олександр з Полтавщини шукає біологічного батька, про якого немає інформації навіть у свідоцтві про народження. Віталій із Запорізької області хоче знайти двоюрідну сестру, яку матір не бачила 20 років. А громадський активіст Ярослав всім серцем бажає знайти могилу закатованого дідуся. Кому було відкрито аж сім конвертів ДНК? Якою була зустріч матері з дочкою? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 11 випуск від 12.05.2024.
11 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.