Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: цього разу в приготуванні Екторові допоможе переможниця шоу МастерШеф 12 сезон Валерія Матрохіна, яка вважає яблука дуже недооціненим продуктом. Як цей фрукт смакуватиме в мексиканських тако? Як здивувати рідних солодким бургером з яблуком замість стейку? І чому Валерія Матрохіна перестала спілкуватися з Ольгою Рябенко після перемоги в суперфіналі? Не пропустіть захопливі рецепти й душевні розмови улюблених шефів на кухні. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024.