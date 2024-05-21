Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн

21 травня 2024 12:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

11 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 7 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 11.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: цього разу в приготуванні Екторові допоможе переможниця шоу МастерШеф 12 сезон Валерія Матрохіна, яка вважає яблука дуже недооціненим продуктом. Як цей фрукт смакуватиме в мексиканських тако? Як здивувати рідних солодким бургером з яблуком замість стейку? І чому Валерія Матрохіна перестала спілкуватися з Ольгою Рябенко після перемоги в суперфіналі? Не пропустіть захопливі рецепти й душевні розмови улюблених шефів на кухні. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 7 випуск від 11.05.2024.

7 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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