Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: Ектор Хіменес-Браво розкриє потенціал батату, який, як виявляється, колумбійці не вважають солодкою картоплею. У шоу Прокинься з Ектором 2024 шеф не лише зруйнує міфи про цей продукт, а й приготує хрусткий десерт, який точно завоює серденька фанатів морковного пирога, а також здивує українським фаст-фудом. А допоможе своєму наставнику переможець проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон Артем Кабулахін. Що таке кулінарні квартирники та гастро-походи? Чим зараз займається Артем? І яким сніданком він здивує Ектора? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск від 18.05.2024.