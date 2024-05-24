Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн

24 травня 2024 20:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

18 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 8 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 18.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: Ектор Хіменес-Браво розкриє потенціал батату, який, як виявляється, колумбійці не вважають солодкою картоплею. У шоу Прокинься з Ектором 2024 шеф не лише зруйнує міфи про цей продукт, а й приготує хрусткий десерт, який точно завоює серденька фанатів морковного пирога, а також здивує українським фаст-фудом. А допоможе своєму наставнику переможець проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон Артем Кабулахін. Що таке кулінарні квартирники та гастро-походи? Чим зараз займається Артем? І яким сніданком він здивує Ектора? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск від 18.05.2024.

8 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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