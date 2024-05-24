Проєкт «ДНК. Свої»: герої нашого часу розшукують своїх рятівників

Проєкт «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою продовжує соціальну місію з пошуку українців, з якими рідні та близькі втратили зв’язок через війну.

У дванадцятому випуску журналісти проєкту «ДНК. Свої» розшукували побратимів і рятівників двох військовослужбовців, які ледь вижили під час бойових дій.

До програми «ДНК. Свої» звернулися два військовослужбовці, які на фронті потрапили у дуже важкі ситуації і залишилися живі лише завдяки своїм побратимам. Проте, обидва втратили зв’язок зі своїми рятівниками і наразі прагнуть їх відшукати.

26-річний Дмитро Палієнко родом із Черкащини. Навесні 2022 року захищав Маріуполь. Але разом з побратимами потрапив під ворожий обстріл і отримав важкі поранення, через які і досі не може ходити. Тоді Дмитра витягли зі смертельної пастки його побратими. Нікого з них він з того часу не бачив.

Дмитро хоче знову побачитися зі своїми товаришами Владом і Сашком, які у той день також отримали поранення. А також дізнатися про долю інших своїх рятівників. А ще – відновити свої спогади.

Я втратив частину спогадів, і багато чого не памʼятаю. Наразі пишу книгу про війну, щоб закарбувати свої хроніки оборони Маріуполя. Книга буде називатися «Кривава сповідь. Найкоротша весна». Я хочу відшукати своїх людей з ким пройшов війну, які врятували мене. Мені потрібна їхня допомога, щоб відновити хронологію подій, – розповідає Дмитро.

22-річний Георгій Раскалєй родом з Ірпеня. Доєднався до лав ЗСУ у 2022 році, тоді йому було 19 років. Навесні 2023-го обороняв країну під Кремінною на Луганщині. Саме там у бліндаж, де перебував Георгій, попала ворожа міна.

Далі я пам’ятаю лише зі слів моїх побратимів. Бо я втратив свідомість і прийшов до тями вже у Києві. Мене винесли з бліндажу, який завалило, відтягнули на точку евакуації. І звідти поїхав у медроту і звідти по госпіталях, – згадує військовий.

Хлопець пережив 3 інсульти та зупинку дихання. Дуже важкі поранення припали на руку Георгія, і його мамі довелося приймати складне рішення.

Найважче рішення, яке я прийняла у своєму житті, це був дозвіл на те, щоб Георгію ампутували руку. Бо врятувати її було вже неможливо. І я розуміла, що цим дозволом я просто перекреслюю його життя. Бо я знала, наскільки йому важлива та рука. Він багато років був масажистом, він грав на гітарі, і як йому надалі жити без руки, я навіть не уявляла, – розповіла мати Георгія.

Попри втрату кінцівки, Георгій продовжує займатися творчістю, пише музику, також пише книгу і вирішив навчатися на реабілітолога. Але своїм життям завдячує побратиму Володимиру, який був водієм у його бригаді і витягнув пораненого хлопця з бліндажу після вибуху.

Це просто неймовірні герої, які в свої юні літа пережили вже всього на кілька життів. Ця програма не стільки про болючий досвід, скільки про силу духу, яка заряджає всіх навколо. Це саме той бік війни, де, попри все, життя перемагає, – говорить ведуча «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька.

Яка доля спіткала побратимів Дмитра Палієнка, які врятували йому життя після обстрілу в Маріуполі? І чи вдалося відшукати військового Володимира, який витягнув з бліндажа Георгія Раскалєя?

Неймовірні історії мужності і жаги до життя дивіться у 12 випуску «ДНК. Свої» 3 сезон на офіційному сайті та YouTube-каналі СТБ. Або дивіться онлайн за посиланням.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.