Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: буряк – це традиційний локальний продукт, який дуже недооцінюють у кулінарії, тому Ектор Хіменес-Браво та його гостя Катерина Пєскова покажуть, які страви ресторанного рівня можна приготувати вдома з цього овоча. Хочете дізнатися, як приготувати бурякові цукати для торта й маринований буряк для солоних страв? Чим зараз займається Катя Пєскова? І який сніданок приготує випускниця шоу МастерШеф? Беріть записники, занотовуйте кулінарні лайфхаки від Ектора та доєднуйтеся до гастрономічного ранкового свята. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024.