Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024 дивитися онлайн

27 травня 2024 19:48 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

25 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 9 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 25.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: буряк – це традиційний локальний продукт, який дуже недооцінюють у кулінарії, тому Ектор Хіменес-Браво та його гостя Катерина Пєскова покажуть, які страви ресторанного рівня можна приготувати вдома з цього овоча. Хочете дізнатися, як приготувати бурякові цукати для торта й маринований буряк для солоних страв? Чим зараз займається Катя Пєскова? І який сніданок приготує випускниця шоу МастерШеф? Беріть записники, занотовуйте кулінарні лайфхаки від Ектора та доєднуйтеся до гастрономічного ранкового свята. Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024.

9 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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