«ДНК. Свої»: заплутана, але цікава історія великої родини, яку розділило життя

Проєкт «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою продовжує соціальну місію з пошуку українців, з якими рідні та близькі втратили зв’язок через війну.

У тринадцятому випуску журналісти проєкту «ДНК. Свої» 3 сезон розбиралися у заплутаній історії рідства двох братів, їхньої вірогідної сестри та інших родичів.

До програми «ДНК. Свої» звернулася 75-річна Валентина з Дніпропетровщини з запитом відшукати двох своїх племінників Руслана та Івана – синів її двоюрідного брата Валентина та його дружини Олени. Жінка і досі зберігає старий сервіз, який їй віддала Олена, і хоче передати його її дітям на пам’ять. Валентина знала хлопців змалечку, проте після того, як їх віддали до сиротинця, більше не бачила.

Їхній батько – Валік – і його дружина Олена непогані були батьки. Тільки почали пити і не працювали. У Олени тоді померли батьки, які були заможними. Вона все продала, і вони витрачали гроші на випивку, – згадує Валентина.

Ймовірно, що у Валентина і Олени була ще і донька, яку вони також віддали до інтернату. До програми «ДНК. Свої» звернулася Анна, яка прагнула довести рідство з братами Русланом та Іваном. Виявилося, це ті самі люди, яких розшукує Валентина.

31-річна Анна виросла у прийомній родині і вже у дорослому віці дізналася, що її вдочерили. Тоді вона зацікавилася своєю біологічною родиною і за допомогою інформації з документів знайшла своїх можливих братів.

Я знайшла своїх братів Івана та Руслана. У них різні документи, вони були у різних інтернатах, там дуже все заплутано, але я відчуваю, що ми рідні. Хочу, щоб було проведено тест ДНК, – розповіла Анна.

«ДНК. Свої» 3 сезон 13 випуск / youtube.com/@Telekanal_STB

Анна ще кілька років тому познайомилася з можливими братами і налагодила з ними спілкування. Їхні ж батьки – Валентин і Олена – давно померли.

Протягом програми стало відомо, що один з братів – Руслан – теж загинув рік тому, захищаючи Україну. У нього залишилася дружина Катерина і 5-річний син Богдан. Іван же живий і теж зараз боронить Україну.

Журналісти «ДНК. Свої» також з’ясували, що Валентин – батько Руслана, Івана та, можливо, Анни – мав ще двох синів від попереднього шлюбу. Один з них помер, проте другий – 39-річний Максим – живе у Києві і теж хотів би познайомитися з рідними.

«ДНК. Свої» 3 сезон 13 випуск / youtube.com/@Telekanal_STB

Чи справді Анна є сестрою Руслану та Івану? Чи вдалося Валентині все ж передати старий сервіз дітям свого брата? Заплутану, але цікаву історію великої родини, яку розділило життя, дивіться у тринадцятому випуску «ДНК. Свої» на офіційному сайті та YouTube-каналі СТБ. Або дивіться онлайн за посиланням.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.