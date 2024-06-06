Ранок у великому місті: ветеран війни Олександр Швачка став новим ведучим програми

ICTV2 з гордістю представляє першого на українському телебаченні ведучого-ветерана – десантника, волонтера, стронгмена Олександра Швачку. Він вестиме ефіри програми «Ранок у великому місті».

Медіагрупа Starlight Media, частиною якої є мовник ICTV2 , системно опікується підтримкою українських воїнів на шляху їхнього повернення до цивільного життя. Наразі ICTV2 разом з Олександром Швачкою прагнуть продемонструвати глядачам, зокрема ветеранам, що реалізувати себе після поранення та завершення служби можна в будь-якій сфері цивільного життя. Новий ведучий «Ранку у великому місті» не має попереднього досвіду роботи в медіа, проте має талант та бажання транслювати нову соціальну місію, прагнення підтримати інших військових та продемонструвати, що вони можуть відкрити для себе нову діяльність.

Я дуже радий спробувати себе в якості телеведучого ранкової програми. Вірю, що мій досвід для багатьох колишніх бійців стане добрим прикладом не зупинятися і досягати нових вершин, а глядачам каналу обіцяю щоранку надавати заряд позитиву і енергії. Впевнений, що участь у цьому проєкті допоможе суспільству подивитись на ветеранів з іншого боку і дасть можливість глядачам зрозуміти, що ветерани такі самі люди, як і вони, – каже Олександр.

Олександр Швачка з позивним “Вовк” добровільно пішов на війну у 2015 році у складі 79-ї аеромобільної бригади, а у лютому 2022-го з власної ініціативи став бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був важко поранений при обороні Київщини в смт Макарів, Бучанського району, в результаті отримав ампутацію лівої ноги.

У рамках реабілітації зайнявся адаптивним спортом і взяв участь у змаганнях ветеранів. Зараз Олександр – амбасадор спортивних змагань серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення – “Сильні України”. Став переможцем на Міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe 2023 у Мадриді (Іспанія), взяв участь у 10-кілометровому Марафоні морської піхоти у Вашингтоні (США). А ще – став наставником для бійців, що відновлюються після поранень та роблять перші кроки у адаптивному спорті.

Ветеран війни Олександр Швачк / Пресслужба каналу ICTV

Продюсери шоу переконані, що регулярна комунікація ведучих у студії слугуватиме в тому числі просвітницькій місії та навчатиме безбар'єрності, кращому розумінню потреб ветеранів. Крім того Олександр стане амбасадором низки нових ініціатив як проєкту «Ранок у великому місті», так і холдингу Starlight Media загалом, прикладом та ментором для інших воїнів, що проходять шлях реабілітації та вкорінення у цивільне життя.

Воїни українських Сил безпеки та оборони мають безумовну повагу і довіру українського суспільства. Тож ми віримо, що поява Олександра в якості ведучого ранкової програми не тільки допоможе нашій місії з формування національної культури, дружньої до ветеранів, а й знайде позитивний відгук у нашої аудиторії. Разом ми прагнемо показати, що життя багатогранне і перед нашими героями відкривається безліч перспектив і у цивільному житті. Своїм прикладом це доводять тисячі наших воїнів, в тому числі Олександр. Завдяки своїй позитивній вдачі та багатогранній індивідуальності він вже став частиною родини ICTV, і ми із нетерпінням чекаємо можливості познайомити із ним наших глядачів, – каже Тетяна Гребенік, генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV та ICTV2 і Starlight.Doc.

Перші випуски програми «Ранок у великому місті» з новим ведучим вийдуть в ефірі вже у червні. У новому складі ведучі розказуватимуть актуальні новини, надаватимуть нову корисну інформацію, коментуватимуть гарячі події в країні і світі. Поява нового члена команди – не єдине оновлення програми. Невдовзі глядачам представлять нові рубрики і неочікувані формати.

Дивіться нові випуски програми «Ранок у великому місті» о 7:00 і зустрічайте ранок серед своїх на каналі ICTV2.

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