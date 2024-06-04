Леся Нікітюк запустила фешн-проєкт з крутим призом для його переможця

Шоу This is my look of the day виходить в Instagram телеведучої та інфлюенсерки Лесі Нікітюк.

Оце так новини! Рубрика з Instagram-сторіс переросла в цілий Instagram-проєкт. Зірка шоу Нового каналу та інфлюенсерка Леся Нікітюк часто публікувала в соцмережах образи з популярним підписом «this is my look of the day», що в перекладі з англійської означає «це моє вбрання на день».

І от сюрприз для всіх підписників зірки: рубрика переросла в шоу.

Я запустила проєкт This is my look of the day. Це шоу, в якому талановиті українські стилісти будуть вдягати мене на запропоновану подію. Сума, на яку вони куплятимуть одяг у магазині, обиратиметься рандомно, за допомогою колеса фортуни. В одного учасника грошей більше, в другого – значно менше, – пояснює інфлюенсерка та телеведуча. – В кожній Insta-програмі тривалістю 2–2,5 хвилини ви побачите, як можна стильно вдягнутися у магазині, на базарі чи в секонд-хенді на маленький і на великий бюджет. І, до речі, додам від себе, що не завжди на великий бюджет виглядатимете краще. Можна знайти цікаві образи й на невеличку суму. А ще в цій програмі стилісти даватимуть корисні поради під час вибору луків! Тому дивіться уважно й запам'ятовуйте, що зараз модно.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

У першому випуску Instagram-проєкту Лесю Нікітюк одягали стилістки Олімпія і Таня. Завданням дівчат було підібрати зірці вдалий look для походу на закупи на Житній ринок. Бюджет обмежений: одній стилістці запропонували на лук вісім тисяч, іншій – чотири тисячі. Одяг дівчата обирали на Троєщинському базарі.

Визначати переможця двобоїв будемо за коментарями. Тому кожен підписник може написати відгук, який обов’язково врахуємо, – розповідає Леся. – А у фіналі стиліст-переможець отримає можливість одягнути мене для одного з шоу Нового каналу. Погнали!

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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