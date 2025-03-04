Куди піти у Києві: Запорожець за Дунаєм, Весілля Фігаро

4 березня 2025 23:04 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Куди піти у Києві: Запорожець за Дунаєм, Весілля Фігаро

Запорожець за Дунаєм, Весілля Фігаро – 2 неймовірні опери в Києві.

Запорожець за Дунаєм

19 березня в залі оперної студії Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського буде представлена опера «Запорожець за Дунаєм" на 2 дії. Початок о 18:00  

В центрі сюжету – пригоди козака Івана Карася, який потрапив в гості до самого турецького султана та домігся звільнення козаків з полону. Не обійшлося тут також без кумедних сімейних сварок головного героя з його “до біса сердитою” дружиною Одаркою. Але є в цій опері і романтична складова – історія кохання молодого запорожця Андрія та сироти Оксани.

Опера наповнена комізмом та колоритним народним гумором, притаманним українському народу.

Саме це і забезпечує “Запорожцю за Дунаєм” постійний успіх у публіки вже майже 160 років.

Весілля Фігаро 

26 березня в залі оперної студії Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського буде представлена опера Вольфганг Амадей Моцарт «Весілля Фігаро” на 2 дії. Початок о 18:00. 

Сюжет п’єси охоплює невеликий проміжок часу – одну добу, проте за цей час трапляється дуже багато божевільних, часом комічних подій.

Фігаро завжди був правою рукою і найближчим помічником графа. Однак останнім часом впав у немилість. Причиною чого є швидка одруження слуги на дівчині Сюзанні, яка теж працює в замку графа.

Нічого не віщує біди, поки дівчина не зізнається нареченому, що граф задумав відновити право сеньйора на невинність майбутньої нареченої. Крім цього господар хоче позбавити її приданого. Фігаро в подиві, йому насилу віриться, що граф здатний на таке.

Він дуже засмучений низьким вчинком господаря. Також він дізнається, що граф має намір відіслати свого колись довіреного слугу в Лондон і відвідувати його молоду дружину, поки Фігаро буде у від’їзді. Головний герой обіцяє своїй коханій і переляканій нареченій, що провчить Альмавіва.

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