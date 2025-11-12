Панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» шукає відповіді на питання: Хто створює українських героїв?
13 листопада о 16:00 відбудеться панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» в національному культурному центрі «Український Дім» (вул. Хрещатик, 2, Київ).
Тема дискусії: «Формування образу Національного героя через призму кіноіндустрії та мультиплікації». Метою заходу є створення фахового простору для діалогу між режисерами, продюсерами, сценаристами, медіа діячами та експертним середовищем щодо формування сучасного українського героїчного наративу. Сьогодні це питання є надзвичайно актуальним, адже формування образу національного героя – ключовий елемент культурної ідентичності та частина стратегічної комунікації держави. Ця тема віддзеркалена також у рамках програм та ініціатив Президента України з утвердження українських цінностей і героїчних сенсів.
Під час дискусії планується розглянути такі питання:
- Виклики та особливості створення українського кіно і анімації про війну, гідність та національний характер;
- Формування позитивного та надихаючого образу героя для дитячої аудиторії;
- Механізми державної та інституційної підтримки героїчного контенту;
- Протидія ворожим медіа-наративам у дорослому та дитячому середовищі;
Створення нового наративу, здатного надихати молоде покоління.
Спікери, які змінюють культурний наратив:
- Денис Тарасов – режисер фільму “БожеВільні” – історичної драми про людей, які у 70-х роках стикаються з “каральною психіатрією” радянської системи. Це історія про гідність, яка проходить крізь десятиліття.
- Олексій Куліков – продюсер “Отріцатєльноє всплитіє” – 270-градусного 3D-фільму, що занурює глядача всередину події. Формат, у якому героїчні історії відчуваються буквально на рівні присутності.
- Микола Бут – автор документальних робіт “1% війни” та “Гірник” – чесних і прямих історій про людей, які щодня тримають країну.
- Юрій Карагодін – продюсер фільмів: "Гірник" та "1% війни" та проєкту "Нашебачення".
- Андрій Франчук та Максим Мацвейко – режисер та продюсер анімаційного мультфільму “Кото володар бурі емоцій” – історії про характер, витримку і те, як формується герой для дитячої аудиторії.
Андрій Франчук: “Наразі в нас є каміння, з якого можна створити будь-яку скульптуру. Але постає дуже важливе питання: кого саме ми створюємо? Хто той герой, якого ми створимо й понесемо в майбутнє? Ми живемо в унікальній країні – у нас немає машини пропаганди, яка нав’язує тих чи інших «чебурашок». Ми вільні створювати те, що відчуваємо, – і саме в цьому наша унікальність і цінність. Мета нашої дискусії – не запитати «що робити», а відкрити дискусію: «що саме час потрібно починати робити». Сьогодні ми створюємо дитячий мультиплікаційний серіал «Кото – переможець бурі емоцій», у якому прототип Котигорошка мандруватиме містом, створеним з усіх міст України – без поділу та кордонів”.
Про що говоритимемо:
- чи потрібен сьогодні культурі герой
- герой минулого, теперішнього чи майбутнього – який нам потрібен зараз
- хто відповідає за його створення та як виглядає чесний героїчний наратив
Це подія для тих, хто створює сенси, образи і майбутні культурні міфи України.
- ЩО: панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ»
- ДЕ: в залі кінотеатру Українського Дома, 1-й поверх, вул. Хрещатик, 2, Київ
- КОЛИ: 13 листопада о 16:00