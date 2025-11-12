Панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» шукає відповіді на питання: Хто створює українських героїв?

13 листопада о 16:00 відбудеться панельна дискусія «ГЕРОЇЧНА НАЦІЯ – НАЦІЯ ГЕРОЇВ» в національному культурному центрі «Український Дім» (вул. Хрещатик, 2, Київ).

У дискусії візьмуть участь українські митці: Денис Тарасов, Олексій Куліков, Микола Бут, Юрій Карагодін, Андрій Франчук та Максим Мацвейко. Захід проходить за підтримки Міністерство культури.

Тема дискусії: «Формування образу Національного героя через призму кіноіндустрії та мультиплікації». Метою заходу є створення фахового простору для діалогу між режисерами, продюсерами, сценаристами, медіа діячами та експертним середовищем щодо формування сучасного українського героїчного наративу. Сьогодні це питання є надзвичайно актуальним, адже формування образу національного героя – ключовий елемент культурної ідентичності та частина стратегічної комунікації держави. Ця тема віддзеркалена також у рамках програм та ініціатив Президента України з утвердження українських цінностей і героїчних сенсів.

Під час дискусії планується розглянути такі питання:

Виклики та особливості створення українського кіно і анімації про війну, гідність та національний характер;

Формування позитивного та надихаючого образу героя для дитячої аудиторії;

Механізми державної та інституційної підтримки героїчного контенту;

Протидія ворожим медіа-наративам у дорослому та дитячому середовищі;

Створення нового наративу, здатного надихати молоде покоління.

Спікери, які змінюють культурний наратив:

Денис Тарасов – режисер фільму “БожеВільні” – історичної драми про людей, які у 70-х роках стикаються з “каральною психіатрією” радянської системи. Це історія про гідність, яка проходить крізь десятиліття.

Олексій Куліков – продюсер “Отріцатєльноє всплитіє” – 270-градусного 3D-фільму, що занурює глядача всередину події. Формат, у якому героїчні історії відчуваються буквально на рівні присутності.

Микола Бут – автор документальних робіт “1% війни” та “Гірник” – чесних і прямих історій про людей, які щодня тримають країну.

Юрій Карагодін – продюсер фільмів: "Гірник" та "1% війни" та проєкту "Нашебачення".

Андрій Франчук та Максим Мацвейко – режисер та продюсер анімаційного мультфільму “Кото володар бурі емоцій” – історії про характер, витримку і те, як формується герой для дитячої аудиторії.

Олексій Куліков: “Те, що я відчуваю сьогодні, так це багатосторонню “нетрушність” інформаційного потоку і дуже низьку довіру до будь-яких наративів. Більше скажу, широкий інформаційний потік сьогодні наповнений шаблонними сенсами, створеними за допомогою мовних моделей, що ще більше зневірює. Чому? – бо занадто багацько розчарувань, які виникли на фоні війни, кризи та постійних змін в ритмі життя. Так виглядає Декаданс – і культурний, і соціальний – і для того, щоб побудувати нове, мабуть, краще знести непотрібні надбудови. Це як зі старим автомобілем – його можна ремонтувати вічно, а можна придбати новий із новими технологіями і новими кращими характеристиками, а старий викинути як брухт разом з усіма його проблемами. Але ж де шукати ці сенси, якими характеристиками мають бути наділені герої сьогодення, так щоб хотілося б їм вірити? Про що мають бути героїчні історії, які цінності вони можуть принести? Питань нереально багато і про це ми хочемо поговорити. Зі свого досвіду організації культурних проєктів – а це 3D-фільм із 270 градусним розкриттям – можу сказати що працювати із усіма органами відчуттів – дуже ефективний спосіб донесення своєї думки. Ти віриш в історію, бо ти можеш її відчути майже в повному обсязі. В нашому випадку відвідувачі відчували запах моря, чули звуки шторму і вибухи ракет, бачили простір в повному розкритті очей із можливістю повернути голову, тактильно могли доторкнутись до артефактів героїчної історії. Навіть герой, який послав цей самий кацапський воєнний корабель в потрібному напрямі, Роман Грибов, був вражений цією історією, відвідавши наш кінотеатр”.

Андрій Франчук: “Наразі в нас є каміння, з якого можна створити будь-яку скульптуру. Але постає дуже важливе питання: кого саме ми створюємо? Хто той герой, якого ми створимо й понесемо в майбутнє? Ми живемо в унікальній країні – у нас немає машини пропаганди, яка нав’язує тих чи інших «чебурашок». Ми вільні створювати те, що відчуваємо, – і саме в цьому наша унікальність і цінність. Мета нашої дискусії – не запитати «що робити», а відкрити дискусію: «що саме час потрібно починати робити». Сьогодні ми створюємо дитячий мультиплікаційний серіал «Кото – переможець бурі емоцій», у якому прототип Котигорошка мандруватиме містом, створеним з усіх міст України – без поділу та кордонів”.

Про що говоритимемо:

чи потрібен сьогодні культурі герой

герой минулого, теперішнього чи майбутнього – який нам потрібен зараз

хто відповідає за його створення та як виглядає чесний героїчний наратив

Це подія для тих, хто створює сенси, образи і майбутні культурні міфи України.