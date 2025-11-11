Листопадові події у Caribbean Club і Pepper’s Club: від ba.latskii до триб’ютів ABBA та Metallica

Цього листопада Caribbean Club і Pepper’s Club знову задають ритм столичним вечорам.

У програмі — великі сольники, триб’юти, вар’єте, стендапи, джазові концерти та живі вечірки з бендами. Осінь тут звучить гучно, щиро й по-київськи тепло — саме так, як уміють ці два клуби.

Pepper’s Club працює щодня (окрім понеділків) і пропонує різножанрову програму: благодійні події, квартирники, «Королі Триб’ютів» і танцювальні live-вечори щовихідних.

А в Caribbean Club на гостей чекають вар’єте «Рояль» із Lida Lee і Дмитром Бабаком, імпровізаційне шоу SEX Improv, концерти Юрія Годо, BURLA, YAGODA й ba.latskii, детективний ювілей Dislocados, триб’ют ABBA Tribute і фірмові Caribbean Disco Party.

Розклад найближчих подій Pepper's Club

11 листопада: Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band

11 листопада Pepper’s Club запрошує на вечір латиноамериканських ритмів і бразильського настрою від Олексія Когана та Jazz in Kyiv Band. У програмі — самба, босанова, латино-джаз і несподівані музичні сюрпризи. Музиканти створять атмосферу легкості, сонця і карнавальної безтурботності, де кожна нота звучить як ковток тепла.

12 листопада: шоу «Пашина 20. Битва імен»

12 листопада відбудеться нова музична битва легенд від шоумена Павла Шилька (DJ Паші). На одній сцені зустрінуться три покоління музики — Стіві Вандер, Ленні Кравіц та The Weeknd. Це унікальне шоу об’єднає живе виконання хітів, історії про культових артистів і інтерактив із публікою. Дві команди українських виконавців змагатимуться в музичному батлі, а переможця визначать глядачі.

13, 20 і 27 листопада: благодійні концерти #НаШапку

У листопаді Pepper’s Club продовжує серію благодійних заходів #НаШапку: 6 листопада відроджуватимуть традицію караоке з ветераном і ведучим Дмитром Моргуновим, 13-го відбудеться виступ Олени Тополі з живим бендом, 20-го — Юля Юріна разом із етноансамблем «Ґвара», а 27-го — вибухові Drum&Tuba Band. Вхід вільний, а всі донати спрямують у фонд «СВОЇ» на кісткові імпланти та медичну допомогу пораненим захисникам.

16 та 23 листопада: серія шоу «Королі Трібʼютів»

Щонеділі у Pepper’s Club проходять концерти «Королі Триб’ютів», де оживає музика культових гуртів. 16 листопада So What зіграє вибуховий триб’ют Metallica, а 23 листопада The Jack представить акустичну версію пісень AC/DC. Вхід вільний.

18 листопада: Юрій Великий «Від великого до смішного»

19 листопада: The Jazzy Sisters із програмою Heart & Soul

18 листопада в Pepper’s Club пройде сольний концерт Юрія Великого, актора, коміка й пародиста, відомого за студією «Квартал 95». Його нова програма «Від великого до смішного» — це пародії на політиків і зірок, музичні номери, імпровізації й гострі спостереження за життям країни. У виступі бере участь дружина й партнерка коміка — Аліна Велика.

19 листопада в Pepper’s Club — концерт The Jazzy Sisters із live-бендом і програмою Heart & Soul. Наживо пролунають хіти золотої епохи соулу 60-х: Sunny, Ain’t No Mountain High Enough, Don’t You Worry ’Bout a Thing, Bring It On Home to Me та інші композиції легендарних артистів — від Сема Кука і Марвіна Ґея до Арети Франклін і Стіві Вандера.

26 листопада: кантрі-середа «Дикий Захід» від Merry Mary Band

Гурт Merry Mary Band запрошує в музичну подорож від паризьких вуличок до танцмайданчиків Америки. У програмі кантрі-середи «Дикий Захід» — суміш свінгу, французького манушу, діксі та джазової класики. Слайд-гітара й кантрі-скрипка створять справжнє звучання вестерн-свінгу, що перенесе атмосферу Америки 50-х просто на сцену Pepper’s.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У листопаді Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи тут звучатимуть рок, попкавери, українські треки та улюблені хіти, які хочеться співати вголос. На сцену вийдуть REAL live band, Sweet & Soul, Maski Band, NO COMMENTS LIVE BAND, Pentagon, F.L.I.R.T. та EVDNCE live band — а кожен вечір перетвориться на зустріч драйву й музики. Це ідеальне місце, щоб відірватися від буденності, потанцювати, підспівати улюбленим композиціям і просто відпочити.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

12, 15, 19, 26 і 29 листопада: вистави театру «Чорний Квадрат»

У листопаді на сцені Caribbean Club — вистави театру «Чорний Квадрат», відомого своїм відвертим гумором і гострими сюжетами. У програмі — історії про кохання, секс, стосунки та пошуки себе.

Серед постановок: 8 листопада — Ігри для дорослих», 12 листопада — «Topless. Все включено», 15 листопада — «Хто кого хоче…?», 19 листопада — «Щастя завжди поруч», 26 листопада — «Абетка сексу від А до Я», 29 листопада — «Секс. Тимчасово доступний».

Вистави відбуваються українською мовою. Деталі — на сайті Caribbean Club.

13 листопада: концерт Юрія Годо

13 листопада відбудеться сольний концерт всесвітньо відомого українського тенора Юрія Годо, якого називають «золотим голосом Іспанії». Артист виступав на найпрестижніших сценах світу — від Carnegie Hall у Нью-Йорку до Real Opera в Мадриді, має дві міжнародні премії Billboard, номінацію на Grammy і виняткову відзнаку від королеви Іспанії. У програмі — авторський проєкт «Бельканто по-українськи», у якому народні пісні зазвучать у сучасному аранжуванні.

14, 21 і 28 листопада: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте «Рояль»

Легендарне шоу «Рояль» уже понад п’ять років збирає аншлаги завдяки поєднанню естетики вар’єте, живого вокалу й чуттєвих постановок. Тут на гостей чекає ексклюзивний вечір для дорослих (21+) із музичними перформансами, танцювальними номерами й атмосферою паризького кабаре. У вартість квитка входить пляшка просеко або вина на двох.

Зіркова вокалістка шоу 14 і 28 листопада — Lida Lee, 21-го на сцену вийде український співак, переможець п'ятого сезону українського вокального шоу «X-Фактор» Дмитро Бабак.

Шоу мають благодійну мету — під час них збирають кошти на підтримку ЗСУ. Партнер вар’єте — Anabel Arto, медіапартнер — радіо Перець FM.

15 і 22 листопада: Caribbean Disco Party

Щосуботи Caribbean Club вибухатиме фірмовими Caribbean Disco Party — вечірками, де тропічні ритми поєднуються з енергією світових танцювальних хітів. На сцені виступлять кавер-гурти F.L.I.R.T., TOKYO та REAL BAND, а DJ Mustafaev триматиме танцмайданчик у постійному русі. Це живий звук, драйв і атмосфера, у якій хочеться забути про час.

16 листопада: Kyiv City Big Band «Autumn at Chestnut Town»

Осінній Київ отримає свій джазовий саундтрек у виконанні біг-бенду професіоналів. Наживо пролунають вічні хіти Френка Сінатри, Майкла Бубле та Діна Мартіна — музика, що не старіє і звучить по-особливому в живому виконанні. На сцені — віртуозний оркестр Kyiv City Big Band і вокаліст Павло Пігура. Медіапартнер — Radio Jazz.

20 листопада: концерт BURLA

Цього вечора сцена Caribbean Club належатиме молодому українському виконавцю BURLA — він презентує новий альбом «Люблю тебе, коли…». Артист, відомий своїми щирими піснями про кохання, представить ексклюзивну програму із живим звучанням, прем’єрами нових треків і запрошеними зірками.

23 листопада: Grand Concert | Dislocados 20 years

23 листопада у Caribbean Club — ювілейний концерт Dislocados «Зникла сальса: гучна справа Dislocados». У день святкування 20-річчя гурту трапляється неймовірне — зникає сальса, і лише драйвові ритми, детективна інтрига та публіка зможуть допомогти її повернути. Під час концерту гурт презентує нову пісню «Палає», покаже себе в несподіваних ролях і виступить разом із Dmitry Aleksandrov Trio та Infinito String Music.

25 листопада: концерт YAGODA

Співачка YAGODA виступить із концертом у межах свого першого всеукраїнського туру. Її пісні — це щирі історії про кохання, втрату й силу почуттів, а хіт «Я ніколи нікому тебе не віддам» став справжнім трендом TikTok і підкорив мільйони слухачів.

27 листопада: ABBA Tribute Show

Caribbean Club запрошує на триб’ют-шоу ABBA Tribute від гурту Gimme Some Music, першого професійного українського триб’ют-бенду легендарної шведської четвірки. Наживо пролунають хіти Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! — пісні, які вже пів століття залишаються улюбленими на танцмайданчиках у всьому світі.

30 листопада: концерт гурту ba.latskii

У фіналі осені — концерт, на який чекали фанати інді-попу. 30 листопада гурт ba.latskii вперше зіграє великий сольник у Caribbean Club, презентує мініальбом «Звичка» та виконає хіти «Ти так мало говориш», «Дощі» й «Пообіцяй».

