Ксенія Вертинська розповіла, чи допомагав зірковий тато в побудові її кар’єри
6 листопада 2025 16:05
Акторка Ксенія Вертинська
Пресслужба Нового каналу
Акторка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про зірковість батька.
Читайте такожКатерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручкиХто не знає зірку українських кіно, серіалів та театру Олексія Вертинського. Звісно, у такого талановитого актора – не менш талановита та яскрава донька Ксенія Вертинська.
Але чи допомагав батько у розвитку її кар’єри?
Батьки ніколи не казали, що я донька зірки. Мене так не виховували. Але справді було відчуття, що в жодному разі не маю зганьбити прізвище тата. І якщо вже пішла в цю професію, то хочу, аби мене цінували за мої заслуги, а не за батькові, – розповідає Ксенія в інтерв’ю «Коротко про». – От я собі вбила це в голову й дуже багато років була вірна принципу, все робила крізь призму цього. Це історія, яка неймовірно тебе грузить. Це камінь на шиї. Ти увесь час перфекціоніст і ніколи не задоволений. Тобі завжди здається, що можна краще, що ти можеш бути ліпшою. Тобто оцей внутрішній критик, який сидить у тобі, ніколи не хвалить. Він завжди лише гризе. Тому на сьогодні намагаюся знайти діалог зі своїм критиком і почати хвалити себе, казати, що я молодець. Озираючись назад, коли мені вже 35, думаю, в мене хороша театральна кар'єра. Знаю, що багато, якщо не всі мої здобутки – це мої сили, мій час, мої недоспані ночі. Я справді виборювала все власною працею.
Акторка Ксенія Вертинська з батьком / Пресслужба Нового каналу
Скільки разів, коли я ще тільки навчалася, тато мені пропонував: «Може, допоможу тобі?» В сенсі – послухаю твій текст, щось підкажу. Завжди відмовлялася і казала: «Прийдеш на прем'єру, мені буде цікава твоя думка». Було важливо самій все зробити, – ділиться Вертинська. – Але тато справді приходив на всі прем’єри. За виключенням, якщо працював чи перебував у від’їзді. Поки була жива мама, я тоді ще навчалася в університеті, вони обоє були на всіх моїх іспитах. Тато взагалі дуже вдячний глядач, він завжди дуже тішиться, радіє всьому. Ніколи не критикує. Може лише сказати: «Можливо, якби зробила так, було б краще». Але це теж дуже рідко.
Ксенія Вертинська надзвичайно близька з батьком протягом всього життя.
І з мамою, і з татом ми завжди були дуже дружні. Вони були моїми друзями в хорошому сенсі, щоб не поринати у психологію, що батьки не можуть бути стовідсотково друзями. Але це ті люди, до яких я завжди могла прийти з усім, що на душі, і спокійно поговорити. З татом і зараз так само. І мені подобається! Я його називаю по-різному: і Льосик, і папуля, і горошок лисенький. Всіх дуже веселить, коли я так його називаю.
Акторка Ксенія Вертинська з батьком / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,