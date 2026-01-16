Джаз, вар’єте й благодійні вечори: січень без жанрових рамок у Caribbean Club і Pepper’s Club

Джаз, вар’єте й благодійні вечори: січень без жанрових рамок у Caribbean Club і Pepper’s Club

У 2026 році гостей Caribbean Club і Pepper’s Club чекає насичена подіями програма — від камерних джазових вечорів і благодійних концертів до великих шоу, триб’ютів і театральних форматів.

Окрім культурної та розважальної місій, в рамках своїх подій заклади продовжують допомагати Силам оборони України — протягом 2025 році було зібрано та передано 1 182 121 грн донатів. В цьому році майданчики продовжують благодійні збори.

У січні Pepper’s Club знову збирає публіку навколо музики з характером — благодійних ініціатив, джазу, року та авторських подій, де важлива атмосфера і живий контакт із залом.

Caribbean Club, зі свого боку, пропонує масштабні концерти, вар’єте, імпровізаційні шоу й танцювальні вечори — із фокусом на видовищність, жанрове різноманіття і форматні події для різної аудиторії.

Розклад найближчих подій Pepper's Club:

17 та 24 січня: INSIDE THE MUSIC: BRUNCH EDITION

У січні в Pepper’s Club продовжить серію INSIDE THE MUSIC: BRUNCH EDITION — сімейних пізнавально-гастрономічних бранчів, що поєднують живу музику, розмову про культуру та авторську кухню.

17 січня о 13:00 другий епізод буде присвячений The Beatles — гурту, який змінив уявлення про сучасну поп- і рок-музику.

24 січня серія продовжиться епізодом «Лірика 50-х», зосередженим на творчості Френка Сінатри, Рея Чарльза і The Platters — ключових голосах десятиліття.

Обидві події пройдуть у форматі живого діалогу з Павлом Шильком, без лекцій і формальностей, а музичну частину наживо представить гурт Pentagon.

У вартість квитка входять фірмові закуски від шефа Pepper’s та келих вина Casillero del Diablo. Для дітей передбачено безалкогольні альтернативи.

18 та 25 січня: серія концертів «Королі Триб’ютів»

У січні щонеділі в Pepper’s Club відбуватимуться концерти серії «Королі Триб’ютів» — безкоштовні live-виступи, присвячені культовим артистам світової сцени.

18 січня Jack London разом із вокалістом Вадимом Разумним виконає програму з найвідоміших пісень The Beatles, а 25 січня серію завершить триб’ют Green Day — драйвовий панк-роковий концерт у виконанні Jack London.

20 січня: Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

21 січня: Джаз-середа. Елла Фіцджеральд

20 січня в Pepper’s Club — джазовий вечір із легким блюзовим настроєм. Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band представлять програму «Ваше і Наше улюблене» — добірку знайомих композицій у камерному форматі. Це авторська програма Jazz in Kyiv Band, зібрана з ретельно відібраних джазових і блюзових стандартів.

21 січня клуб запрошує на джазовий вечір, присвячений музиці Елли Фіцджеральд, у виконанні гурту Merry Mary. У програмі — знакові композиції легендарної співачки, зокрема Summertime, Dream a Little Dream of Me та Cheek to Cheek.

Джаз-середа. Елла Фіцджеральд / Пресслужба

22 січня: благодійний концерт #НаШапку

У січні Pepper’s Club продовжує проєкт #НаШапку — серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників.

22 січня серію продовжить гурт The 5th Element — військові музиканти Оркестру Почесної варти Президентської бригади.

28 січня: «Пашина 20. Битва імен» — Roxette / Ace of Base / a-ha

Кінець січня в Pepper’s Club — час для гучних хітів і музичних протистоянь. 28 січня тут відбудеться «Пашина 20. Битва імен» — концертний формат хіт-параду від шоумена Павла Шилька (DJ Паша), у якому на одній сцені зійдуться Roxette, Ace of Base й a-ha.

Українські артисти наживо відтворять культові хіти, а глядачі зможуть впливати на хід шоу, обираючи фаворитів вечора. Між виступами Павло Шилько ділитиметься музичними історіями й фактами, додаючи події контексту й живого спілкування.

«Пашина 20. Битва імен» — Roxette / Ace of Base / a-ha / Пресслужба

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У січні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос. На сцену вийдуть FANTASEA, STORIES LIVE BAND, F.L.I.R.T., REAL BAND, No Comments, CRISPY BAND і Pentagon.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

16 та 30 січня: вар’єте «Рояль»

У січні Caribbean Club двічі прийматиме вар’єте «Рояль» — мюзикл у форматі дінер-шоу, що вже понад п’ять років збирає аншлаги в Києві. У центрі програми — яскрава й харизматична Lida Lee, а також спеціальні музичні гості й постановки хореографів проєкту «Танці із зірками». Музичну частину доповнюють оригінальні аранжування від композитора Олексія Боголюбова.

Формат вечора передбачає не лише шоу, а й сервірування столика: у вартість квитка входить пляшка вина або ігристого на двох.

Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ.

17, 24 та 31 січня: Caribbean Disco Party

У січні клуб традиційно запрошує на Caribbean Disco Party — серію вибухових вечірок із кавер-гуртами, улюбленими хітами й танцями до пізнього вечора.

Щосуботи на сцені — live-виступи гуртів REAL BAND, STORIES, TOKYO, ХПЗ і F.L.I.R.T., що перетворюють знайомі пісні на енергійні шоу, а DJ Mustafaev тримає ритм вечора й підтримує драйв на танцполі.

Окрема подія — 17 січня: цього вечора Caribbean Disco Party відбудеться в ковбойському форматі, де дискохіти поєднаються з атмосферою дикого заходу.

17, 21, 23, 24, 28 та 31 січня: вистави театру «Чорний Квадрат»

Січень у Caribbean Club проходитиме у компанії театру «Чорний Квадрат». На сцені — вистави з відвертим гумором і гострими сюжетами, які досліджують кохання, секс, стосунки та пошуки себе без прикрас і табу.

Упродовж місяця глядачі побачать постановки «Новорічний кекс», «Секс на пляжі — не тільки коктейль», «Секс. Тимчасово доступний», «Ігри для дорослих», «Кохання буває двічі» та «Дві смужки або подвійна суцільна любов» та інші.

Вистави відбуваються українською мовою. Детальний розклад і квитки — на сайті Caribbean Club.

22 січня: SEX Improv від KVADRAT ШОУ

Це формат, у якому поєднуються театр, бродвейська імпровізація та жива взаємодія з глядачами: розвиток подій, персонажі й повороти сюжету народжуються просто на сцені — за участі залу.

На сцені — актори KVADRAT ШОУ, учасники першого в Україні імпровізаційного театру «Чорний квадрат», який працює з 1991 року й понад десятиліття розвиває формат імпровізаційних вистав у Caribbean Club. Цього вечора гратимуть актори ТОП-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Поліна Голованова та Олександр Розвяков.

25 січня: Funky Jazz Night — Kyiv City Big Band

Kyiv City Big Band влаштовує Funky Jazz Night — концерт, у якому класичний big band sound поєднується з фанковими грувами та сучасною енергією живого виконання. У програмі — композиції у стилі Tower of Power і Maceo Parker, а також стильний джаз у великих оркестрових аранжуваннях Gordon Goodwin і Bob Mintzer.

29 січня: «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом

29 січня Caribbean Club запрошує на «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом — вечір, де жива музика поєднується з історіями та розмовою про джаз.

Олексій Коган разом із Jazz in Kyiv Band проведе слухачів крізь стилі, епохи й настрої, показуючи джаз як живу, багатогранну культуру, а не лише концертний жанр. У програмі — імпровізації, впізнавані композиції та музика, що звучить уважно й по-справжньому близько.

Нагадаємо,