Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»
Цієї весни фільм «Мавка. Справжній міф» оживить почуття Мавки та біолога Лукʼяна в українських кінотеатрах. Але їхнє кохання стане викликом для законів містичного світу.
А поки акторка, яка зіграла одну з головних лісових німф, Юлія Буйновська розповіла, чому двічі відмовлялася від участі у фентезі.
Чула, що є кастинг на «Мавку», але спочатку проби прислали Єгору (чоловіку Юлії. – Прим. ред.). Була шалено щаслива. У нашій сімʼї немає конкуренції. Я це ненавиджу. Він їздив на парні проби, підбирав собі образ, ми готувалися. Він великий молодець, але, на жаль, задорослий для ролі Лукʼяна, – каже Юлія Буйновська в інтервʼю «Коротко про». – Потім написала кастинг-директору, що теж хочу спробувати. Мені написали «Добре» – на тому й все. Здається, аж через місяць надіслали проби на русалку. Ми їх дуже класно зняли з Єгором. Тим паче, в моїй голові була ідея, як вони рухаються, як існують. Не просто показати статичну персону. У мене вдома є перуки, які дуже люблю, інколи вдягаю на фотосесії чи на проби. Тоді приміряла красиві блакитні лінзи, дуже темну довгу перуку, і ми зняли офігенні самопроби. Потім сходила на парні проби. А коли мені надіслали сценарій, зрозуміла, що не такого очікувала. Зателефонувала, вибачилась, сказала, що, напевно, не буду зніматися.
У моменті, коли читала сценарій, мені здалося, що я там не потрібна, і все, що можу дати, просто заховається під тонною гриму. Мої очі, якими граю, не видно. Пластика у всіх однакова. Ми граємо абсолютно однаково, маємо однаковий грим, однакові склери, які повністю перекривають наші очі. Це, може, егоїстично, але ідея бути однією з трьох мені не сподобалась. І я відмовилась, – пригадує Юлія. – Мені запропонували іншу роль. Вона теж не підійшла. Бачте, яка я балувана (сміється). Але відмовилася не тому, що роль не подобається чи погано написана. Я розцінювала з аналізу того, що можу зробити в цій ролі. Однак кастинг-директорка за мене поборолася й переконала. Тепер бачу, наскільки роль русалки розкішна й унікальна. У нас склалась дуже хороша команда, ми чули одна одну і намагалися зробити так, щоб усім було комфортно.
