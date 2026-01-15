Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»

15 січня 2026 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Цієї весни фільм «Мавка. Справжній міф» оживить почуття Мавки та біолога Лукʼяна в українських кінотеатрах. Але їхнє кохання стане викликом для законів містичного світу.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Адже русалки та інші міфічні істоти готові на все, аби Мавка залишилася на темному боці. Нову історію, натхненну українськими автентичними легендами, ви зможете побачити на великих екранах у фільмі «Мавка. Справжній міф» уже 1 березня 2026 року. 

А поки акторка, яка зіграла одну з головних лісових німф, Юлія Буйновська розповіла, чому двічі відмовлялася від участі у фентезі.

Чула, що є кастинг на «Мавку», але спочатку проби прислали Єгору (чоловіку Юлії. – Прим. ред.). Була шалено щаслива. У нашій сімʼї немає конкуренції. Я це ненавиджу. Він їздив на парні проби, підбирав собі образ, ми готувалися. Він великий молодець, але, на жаль, задорослий для ролі Лукʼяна, – каже Юлія Буйновська в інтервʼю «Коротко про». – Потім написала кастинг-директору, що теж хочу спробувати. Мені написали «Добре» – на тому й все. Здається, аж через місяць надіслали проби на русалку. Ми їх дуже класно зняли з Єгором. Тим паче, в моїй голові була ідея, як вони рухаються, як існують. Не просто показати статичну персону. У мене вдома є перуки, які дуже люблю, інколи вдягаю на фотосесії чи на проби. Тоді приміряла красиві блакитні лінзи, дуже темну довгу перуку, і ми зняли офігенні самопроби. Потім сходила на парні проби. А коли мені надіслали сценарій, зрозуміла, що не такого очікувала. Зателефонувала, вибачилась, сказала, що, напевно, не буду зніматися.

Акторка Юлія Буйновська на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Причиною для першої відмови стало те, що в фільмі аж три русалки в головних ролях. Хоча сценарій, образ і команда сподобалися зірці серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя».

У моменті, коли читала сценарій, мені здалося, що я там не потрібна, і все, що можу дати, просто заховається під тонною гриму. Мої очі, якими граю, не видно. Пластика у всіх однакова. Ми граємо абсолютно однаково, маємо однаковий грим, однакові склери, які повністю перекривають наші очі. Це, може, егоїстично, але ідея бути однією з трьох мені не сподобалась. І я відмовилась, – пригадує Юлія. – Мені запропонували іншу роль. Вона теж не підійшла. Бачте, яка я балувана (сміється). Але відмовилася не тому, що роль не подобається чи погано написана. Я розцінювала з аналізу того, що можу зробити в цій ролі. Однак кастинг-директорка за мене поборолася й переконала. Тепер бачу, наскільки роль русалки розкішна й унікальна. У нас склалась дуже хороша команда, ми чули одна одну і намагалися зробити так, щоб усім було комфортно.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Юлія Буйновська Мавка. Лісова песня Будиночок на щастя 5 сезон Будиночок на щастя 6 Будиночок на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

Lida Lee розповіла про табу в стосунках
Новини

Lida Lee розповіла про табу в стосунках
Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
Новини

Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
Фіма Константиновський розповів про дозвілля з дружиною
Новини

Фіма Константиновський розповів про дозвілля з дружиною
Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.11.2025
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени

«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK