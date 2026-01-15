Юлія Буйновська – про роботу над фільмом «Мавка. Справжній міф»: «Здалося, що я непотрібна»

Цієї весни фільм «Мавка. Справжній міф» оживить почуття Мавки та біолога Лукʼяна в українських кінотеатрах. Але їхнє кохання стане викликом для законів містичного світу.

Адже русалки та інші міфічні істоти готові на все, аби Мавка залишилася на темному боці. Нову історію, натхненну українськими автентичними легендами, ви зможете побачити на великих екранах у фільмі «Мавка. Справжній міф» уже 1 березня 2026 року.

А поки акторка, яка зіграла одну з головних лісових німф, Юлія Буйновська розповіла, чому двічі відмовлялася від участі у фентезі.

Чула, що є кастинг на «Мавку», але спочатку проби прислали Єгору (чоловіку Юлії. – Прим. ред.). Була шалено щаслива. У нашій сімʼї немає конкуренції. Я це ненавиджу. Він їздив на парні проби, підбирав собі образ, ми готувалися. Він великий молодець, але, на жаль, задорослий для ролі Лукʼяна, – каже Юлія Буйновська в інтервʼю «Коротко про». – Потім написала кастинг-директору, що теж хочу спробувати. Мені написали «Добре» – на тому й все. Здається, аж через місяць надіслали проби на русалку. Ми їх дуже класно зняли з Єгором. Тим паче, в моїй голові була ідея, як вони рухаються, як існують. Не просто показати статичну персону. У мене вдома є перуки, які дуже люблю, інколи вдягаю на фотосесії чи на проби. Тоді приміряла красиві блакитні лінзи, дуже темну довгу перуку, і ми зняли офігенні самопроби. Потім сходила на парні проби. А коли мені надіслали сценарій, зрозуміла, що не такого очікувала. Зателефонувала, вибачилась, сказала, що, напевно, не буду зніматися.

Причиною для першої відмови стало те, що в фільмі аж три русалки в головних ролях. Хоча сценарій, образ і команда сподобалися зірці серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя».

У моменті, коли читала сценарій, мені здалося, що я там не потрібна, і все, що можу дати, просто заховається під тонною гриму. Мої очі, якими граю, не видно. Пластика у всіх однакова. Ми граємо абсолютно однаково, маємо однаковий грим, однакові склери, які повністю перекривають наші очі. Це, може, егоїстично, але ідея бути однією з трьох мені не сподобалась. І я відмовилась, – пригадує Юлія. – Мені запропонували іншу роль. Вона теж не підійшла. Бачте, яка я балувана (сміється). Але відмовилася не тому, що роль не подобається чи погано написана. Я розцінювала з аналізу того, що можу зробити в цій ролі. Однак кастинг-директорка за мене поборолася й переконала. Тепер бачу, наскільки роль русалки розкішна й унікальна. У нас склалась дуже хороша команда, ми чули одна одну і намагалися зробити так, щоб усім було комфортно.

