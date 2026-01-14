Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту

14 січня 2026 14:00
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
Футболіст Денис Бойко
Пресслужба Нового каналу

Історією з минулого Денис Бойко поділився в ефірі розважального проєкту «Хто зверху?».

У наш час не дивно зустріти знаменитість на вулиці, в магазині чи ресторані. Особливо у столиці. Тож люди звикли до того, що виконавець улюбленої пісні чи актор із серіалу, якого вчора бачив по телевізору, сьогодні проходить повз. Але це якщо казати про українських зірок! Та спробуйте уявити, що ви випадково зустрічаєте зірку світового масштабу? А тепер «левел 2» – спробуйте уявити, що ви її збиваєте на велосипеді! 

Як це якось сталося з колишнім воротарем української збірної з футболу Денисом Бойком.

Це було 2013 року в Лос-Анджелесі, – розповідає Денис в ефірі шоу Нового каналу «Хто зверху?». – Я катався на велосипеді, а якийсь хлопець переходив з одного боку пісочниці на інший. Я їхав за правилами! Там же спеціальна доріжка для велосипедів на Веніс-Біч. Розслабився, тому просто не побачив його, зачепив і справді збив. Звісно, зупинився, допоміг піднятись і поїхав далі.

Футболіст Денис Бойко / Пресслужба Нового каналу

Як виявилося, хлопцем, що перебігав дорогу у невстановленому місці, виявився всесвітньо відомий діджей та володар двох премій «Греммі»!

Я його не впізнав! А вже потім моя ексдружина питає: «Ти знаєш, кого ти збив?» Я кажу: «Мені байдуже, я просто вибачився, допоміг людині та поїхав далі» А вона каже: «Це був Девід Гетта», – з усмішкою пригадує Денис Бойко.

Нагадаємо, 

