Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
14 січня 2026 14:00
Футболіст Денис Бойко
Пресслужба Нового каналу
Історією з минулого Денис Бойко поділився в ефірі розважального проєкту «Хто зверху?».
Як це якось сталося з колишнім воротарем української збірної з футболу Денисом Бойком.
Це було 2013 року в Лос-Анджелесі, – розповідає Денис в ефірі шоу Нового каналу «Хто зверху?». – Я катався на велосипеді, а якийсь хлопець переходив з одного боку пісочниці на інший. Я їхав за правилами! Там же спеціальна доріжка для велосипедів на Веніс-Біч. Розслабився, тому просто не побачив його, зачепив і справді збив. Звісно, зупинився, допоміг піднятись і поїхав далі.
Я його не впізнав! А вже потім моя ексдружина питає: «Ти знаєш, кого ти збив?» Я кажу: «Мені байдуже, я просто вибачився, допоміг людині та поїхав далі» А вона каже: «Це був Девід Гетта», – з усмішкою пригадує Денис Бойко.
