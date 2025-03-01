МастерШеф 15 сезон 1 випуск від 01.03.2025 дивитися онлайн
01.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 01.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Учасники вражатимуть і кулінарією, і глибокими історіями. Свої сили на проєкті випробує друг сім'ї Мкртчян, на кастинг завітає військовий кухар, пара закоханих, яка позмагається за місце на проєкті, а вердикт для однієї з учасниць допоможе визначити ШІ! Хто з аматорів почує від суддів: «Ми чекали саме на вас», а хто – попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 1 випуск від 01.03.2025.
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