МастерШеф 15 сезон 1 випуск від 01.03.2025 дивитися онлайн

1 березня 2025 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 1 випуск від 01.03.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 01.03.2025
Пресслужба каналу СТБ

01.03.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 01.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: кастинг розпочнеться з нововведення та можливості аматорів випробувати вдачу! Відтак – кухарі, які беззаперечно повірять у свої сили, зможуть відразу отримати місце в ТОП-20. Так, всім учасникам пропонуватимуть можливість ризикнути: якщо аматор погодиться випробувати долю й вважатиме, що приготує ідеальну страву, й після отримає за неї три «Так» – відразу проходить до 20-ки найкращих. При цьому якщо аматор отримає лише два «Так» та одне суддівське «Ні» – залишить проєкт. Охочих ризикнути та піти ва-банк виявиться багато, але чи зможе хоч хтось приголомшити суддів бездоганною стравою?

Учасники вражатимуть і кулінарією, і глибокими історіями. Свої сили на проєкті випробує друг сім'ї Мкртчян, на кастинг завітає військовий кухар, пара закоханих, яка позмагається за місце на проєкті, а вердикт для однієї з учасниць допоможе визначити ШІ! Хто з аматорів почує від суддів: «Ми чекали саме на вас», а хто – попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 1 випуск від 01.03.2025.

1 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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