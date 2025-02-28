АТП Перевізники: канал ICTV2 покаже новий серіал про пригоди водіїв

28 лютого 2025 21:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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АТП Перевізники: канал ICTV2 покаже новий серіал про пригоди водіїв
АТП Перевізники: канал ICTV2 покаже новий серіал про пригоди водіїв
Пресслужба каналу ICTV

24 березня на телеканалі ICTV2 стартує велика автотранспортна прем’єра – серіал «АТП Перевізники».

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«АТП Перевізники» – це історія про будні водіїв-експедиторів, що часто потрапляють у несподівані пригоди, але завжди розрулюють будь-які ситуації. Тут і любовні сюжети, і український гумор, і саундтреки від популярних виконавців, а у головних ролях – зірки українського екрана.

Над новим 16-серійником працювала команда, що раніше створила народний детектив «Дільничний з ДВРЗ». У центрі сюжету «АТП Перевізників» – також двоє напарників: водії-експедитори Артем Горбач і Семен Зозуля, яких зіграли зірки серіалу “Дільничний з ДВРЗ” – В’ячеслав Довженко і Володимир Гладкий. Їхні герої Артем і Семен за допомогою команди АТП "Рапід" доставляють вантаж за призначенням в усі регіони нашої країни, навіть на небезпечні прифронтові території. 

Ми покажемо цілий світ, з впливовими і жорстокими конкурентами, ризиковими пригодами на дорогах, з авантюрами і любов’ю. Світ, в якому через повномасштабне вторгнення шляхи перевезення стали дорогами життя. Доставляючи вантажі з однієї частини країни в іншу, наші водії-експедитори часто ризикують життям, визволяють інших людей, дивом рятуються самі і роблять добрі справи, – каже шоуранер проєкту Дмитро Хрипун.

Кожна серія розкаже про нову автотранспортну історію героїв. Для Артема і Семена нова поїздка – повна фура пригод: хоча наші напарники не шукають авантюр, проте на дорозі потрапляють в різні ситуації. 

Мій Артем – з тих людей, що нікому не відмовляє, він не вміє цього робити, через що часто потрапляє в неприємні історії. А взагалі-то він – дуже хороша людина, романтик, який коли закохується, то кожного разу одружується. Думаю, Артем не пристосований до сімейного життя, просто він про це не підозрює, – жартома розповідає про свого персонажа актор В’ячеслав Довженко.

Актор В’ячеслав Довженко / Пресслужба каналу ICTV

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Любов і сім’я – також головні теми проєкту. Артем Горбач має трьох колишніх дружин і трьох дітей, яких любить і опікується ними. Він планує знову одружитися на дівчині, з якою разом працює, але несподівано закохується в іншу. Кохання спіткає і його напарника Семена, який ніколи не був одружений. Любов для наших героїв – також випробування: що принесуть нові почуття напарникам?

Ризикові пригоди на дорогах відбуваються під хіти улюблених виконавців. Глядачі почують композиції гурту ТІК, а сам фронтмен Віктор Бронюк з'явиться в несподіваній ролі. Також лунатимуть треки Міши Крупіна. Під гітару заспіває виконавець головної ролі, актор В’ячеслав Довженко, зокрема пісню “Біла хмара, чорна хмара”. 

Не пропустіть прем’єру 16-серійного пригодницького серіалу «АТП Перевізники» - на каналі ICTV2 24 березня о 20:00.

Нагадаємо, 

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