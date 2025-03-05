Галицька Діва Андрій Черепущак розповів, що приносить йому справжню радість у житті

Хто робить щасливим Андрія Черепущака?

Їжа – джерело задоволення

Великі досягнення, подорожі, нові емоції чи втілення мрій. Кожен з нас має своє розуміння слова «щастя». Але найчастіше воно складається з простих, але дуже важливих речей. Андрій Черепущак, ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід», перший випуск якого глядачі Нового каналу побачать 31 березня о 18:00, точно знає, що робить його радісним та надихає. Ведучий поділився головними компонентами щастя.

Ведучий не приховує, що для нього смачний обід або вечеря – це один зі способів зробити день приємнішим. До того ж Андрій любить готувати та часто ділиться зі своїми коліжанками-куницями (саме так ведучий називає підписниць) різними рецептами.

Боже, звісно, їжа входить у топ речей, які роблять мене щасливим! Навіщо кривити душею? – з усмішкою говорить Андрій Черепущак. – Ну що я, божим духом маю жити? Цілковита правда, я дуже люблю поїсти (усміхається).

Підтримка близьких

Ще одна важлива річ для Андрія – це коли близькі люди цінують те, чим він займається. Щастя для нього – це не лише особисті досягнення, а й відчуття, що поруч є ті, хто підтримає у будь-яких життєвих ситуаціях.

Мене робить щасливим та справді наповнює, коли в мене щось виходить і за мене радіють близькі люди. Це дуже важливо, – каже Черепущак.

Галицька Діва Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Чотирилапий друг, який знімає втому

Третій пункт у цьому рейтингу – улюблений песик Андрія на ім’я Бонді.

Він дуже мені допомагає. Особливо ввечері, коли я без сил приходжу додому – він забирає всю негативну енергетику, – ділиться Андрій. – Бонді робить мене щасливим, а ще – він єдиний, хто бачить мене в усіх станах (усміхається).

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