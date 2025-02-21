YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»

21 лютого 2025 14:11 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»
Співак YOGEN
Пресслужба

14 лютого, у День закоханих, YOGEN випускає проникливу баладу «Пробач» – музичне зізнання про любов, яку відпустили, але не змогли забути.

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Вона про момент, коли розумієш, що потрібно було вчинити інакше, але час уже не повернути. Разом із треком відбудеться прем’єра атмосферного кліпу, знятого в самому серці Києва.

«Пробач» – це щира сповідь про усвідомлення втрати. Коли вже пізно щось виправити, але спогади не відпускають. Пісня передає момент розкаяння, коли розумієш, що, можливо, ще був шанс усе змінити і врятувати. Автори композиції – Антон Крайнов та Марія Бочковська (Ruma).

Ця пісня про ті моменти, які переграєш у голові знову і знову. Про питання, які залишаються без відповідей. Про почуття, що не зникають, навіть коли вже запізно, – ділиться YOGEN.

Співак YOGEN / Пресслужба

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Зйомки кліпу на трек «Пробач» проходили на видовій локації в самому серці Києва, звідки відкривається неймовірний краєвид на місто. У відео YOGEN разом із музикантами створює атмосферу живого звучання, наповнюючи кліп емоціями та відчуттям справжнього виступу під відкритим небом. Суворість локації, де метал і бетон стають основою, лише посилює емоційну глибину музики, яка звучить, мов спроба знайти себе серед хаосу.

Ми зробили відео лаконічним і чесним. Без зайвих деталей, щоб зосередитися на головному – музиці та почуттях, – додає YOGEN.

Нагадаємо, 

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YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»

YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»
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