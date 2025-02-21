YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»

14 лютого, у День закоханих, YOGEN випускає проникливу баладу «Пробач» – музичне зізнання про любов, яку відпустили, але не змогли забути.

Вона про момент, коли розумієш, що потрібно було вчинити інакше, але час уже не повернути. Разом із треком відбудеться прем’єра атмосферного кліпу, знятого в самому серці Києва.

«Пробач» – це щира сповідь про усвідомлення втрати. Коли вже пізно щось виправити, але спогади не відпускають. Пісня передає момент розкаяння, коли розумієш, що, можливо, ще був шанс усе змінити і врятувати. Автори композиції – Антон Крайнов та Марія Бочковська (Ruma).

Ця пісня про ті моменти, які переграєш у голові знову і знову. Про питання, які залишаються без відповідей. Про почуття, що не зникають, навіть коли вже запізно, – ділиться YOGEN.

Співак YOGEN / Пресслужба

Зйомки кліпу на трек «Пробач» проходили на видовій локації в самому серці Києва, звідки відкривається неймовірний краєвид на місто. У відео YOGEN разом із музикантами створює атмосферу живого звучання, наповнюючи кліп емоціями та відчуттям справжнього виступу під відкритим небом. Суворість локації, де метал і бетон стають основою, лише посилює емоційну глибину музики, яка звучить, мов спроба знайти себе серед хаосу.

Ми зробили відео лаконічним і чесним. Без зайвих деталей, щоб зосередитися на головному – музиці та почуттях, – додає YOGEN.

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