YOGEN розповідає про кохання і втрату у новій баладі «Пробач»
14 лютого, у День закоханих, YOGEN випускає проникливу баладу «Пробач» – музичне зізнання про любов, яку відпустили, але не змогли забути.
«Пробач» – це щира сповідь про усвідомлення втрати. Коли вже пізно щось виправити, але спогади не відпускають. Пісня передає момент розкаяння, коли розумієш, що, можливо, ще був шанс усе змінити і врятувати. Автори композиції – Антон Крайнов та Марія Бочковська (Ruma).
Ця пісня про ті моменти, які переграєш у голові знову і знову. Про питання, які залишаються без відповідей. Про почуття, що не зникають, навіть коли вже запізно, – ділиться YOGEN.
Ми зробили відео лаконічним і чесним. Без зайвих деталей, щоб зосередитися на головному – музиці та почуттях, – додає YOGEN.
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