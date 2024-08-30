ДНК. Свої 4 сезон: на СТБ стартує новий сезон соціального проєкту
1 вересня о 22:00 стартує вже четвертий сезон соціального проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою. Серед перших історій: херсонський герой Іван Самойленко, визволення з полону та повернення своїх з окупації.
Сезон розпочнеться з історії моїх земляків, героїчних херсонців, які пережили жорстокий полон. Попри всю болючість, для мене це історії незламності, які доводять, що боротися – варто, а ті, хто поруч, тобто Свої, обовʼязково зміцнять у хвилини відчаю. Загалом новий сезон про те, де шукати ресурси, щоб пережити все пекло війни. Ми ще продовжуємо знімати і це, як завжди, непросто для всієї команди, – розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.
За три сезони проєкту команді вдалося повернути додому кілька десятків українців, яких близькі вважали зниклими безвісти. Після місяців, а іноді й років очікування та невизначеності, побачення зі Своїми, які були в полоні або на окупованих територіях, стають моментами, що повертають їхні родини до життя. Кожне слово, кожен погляд і кожен дотик стають безцінними. Кожна така історія – це свідчення незламної сили українців та віри у Своїх.
У четвертому сезоні ми знову піднімемо ряд болючих тем сьогодення, у тому числі й тему цивільних заручників війни. Аби об’єктивно її висвітлити, нам довелося провести серйозне дослідження. Одним з найбільших досягнень четвертого сезону вважаю надризиковану, але успішну операцію повернення з тимчасово окупованої території цивільного українця, якого росіяни утримували в полоні 1 рік і 8 місяців. За цей час він майже втратив зір та слух. На щастя, завдяки зусиллям нашої команди та партнерів, хлопець нарешті обійме свою матір, з якою востаннє бачився навесні 2022-го в окупованому Херсоні. Такі історії варті того, щоб про них знав світ, адже вони є свідченнями воєнних злочинів росії, – говорить керівниця проєкту Юлія Поборуєва.
Не пропустіть новий сезон «ДНК. Свої» вже цієї неділі, 1 вересня о 22:00 на телеканалі СТБ.
Нагадаємо, «ДНК. Свої» – проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Розробка і запуск проєкту відбулися після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російської агресії, журналісти «ДНК. Свої» проводять резонансні та часто ризиковані пошуки. По кожному зверненню команда співпрацює з міністерствами, державними відомствами та громадськими організаціями, залучає експертів-криміналістів, генетиків, слідчих і волонтерів.
За три сезони роботи «ДНК. Свої» возʼєднали десятки родин у кадрі, і ще більше – поза ним. З усіма героями команда тримає звʼязок і після випусків, аби, за потреби, надати необхідну допомогу.
Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.