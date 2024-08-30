ДНК. Свої 4 сезон: на СТБ стартує новий сезон соціального проєкту

1 вересня о 22:00 стартує вже четвертий сезон соціального проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою. Серед перших історій: херсонський герой Іван Самойленко, визволення з полону та повернення своїх з окупації.

Третій рік поспіль СТБ створює проєкт з надважливою соціальною місією – повернення додому своїх. Аби знайти українців, зниклих внаслідок російської агресії, команда «ДНК.Свої» здійснює неможливе – проводить ризиковані журналістські розслідування по всіх куточках України. Цієї осені глядачі побачать 18 неймовірних історій про врятовані долі та зворушливі зустрічі.

Сезон розпочнеться з історії моїх земляків, героїчних херсонців, які пережили жорстокий полон. Попри всю болючість, для мене це історії незламності, які доводять, що боротися – варто, а ті, хто поруч, тобто Свої, обовʼязково зміцнять у хвилини відчаю. Загалом новий сезон про те, де шукати ресурси, щоб пережити все пекло війни. Ми ще продовжуємо знімати і це, як завжди, непросто для всієї команди, – розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

За три сезони проєкту команді вдалося повернути додому кілька десятків українців, яких близькі вважали зниклими безвісти. Після місяців, а іноді й років очікування та невизначеності, побачення зі Своїми, які були в полоні або на окупованих територіях, стають моментами, що повертають їхні родини до життя. Кожне слово, кожен погляд і кожен дотик стають безцінними. Кожна така історія – це свідчення незламної сили українців та віри у Своїх.

У четвертому сезоні ми знову піднімемо ряд болючих тем сьогодення, у тому числі й тему цивільних заручників війни. Аби об’єктивно її висвітлити, нам довелося провести серйозне дослідження. Одним з найбільших досягнень четвертого сезону вважаю надризиковану, але успішну операцію повернення з тимчасово окупованої території цивільного українця, якого росіяни утримували в полоні 1 рік і 8 місяців. За цей час він майже втратив зір та слух. На щастя, завдяки зусиллям нашої команди та партнерів, хлопець нарешті обійме свою матір, з якою востаннє бачився навесні 2022-го в окупованому Херсоні. Такі історії варті того, щоб про них знав світ, адже вони є свідченнями воєнних злочинів росії, – говорить керівниця проєкту Юлія Поборуєва.

Вже цієї неділі у першому випуску глядачі СТБ побачать історію про херсонського героя Івана Самойленка. Під час окупації, ризикуючи власним життям, Іван врятував сотні земляків, аби вони змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. Тепер Іван Самойленко розшукує цих людей, аби дізнатись, чи вижили вони, перетинаючи російські блокпости та як склалися їхні долі.

Не пропустіть новий сезон «ДНК. Свої» вже цієї неділі, 1 вересня о 22:00 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» – проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Розробка і запуск проєкту відбулися після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російської агресії, журналісти «ДНК. Свої» проводять резонансні та часто ризиковані пошуки. По кожному зверненню команда співпрацює з міністерствами, державними відомствами та громадськими організаціями, залучає експертів-криміналістів, генетиків, слідчих і волонтерів.

За три сезони роботи «ДНК. Свої» возʼєднали десятки родин у кадрі, і ще більше – поза ним. З усіма героями команда тримає звʼязок і після випусків, аби, за потреби, надати необхідну допомогу.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.